Новосибирская компания занимает более 13% рынка текущего строительства в регионе

Единый ресурс застройщиков определил топ-участников новосибирского рынка по объемам текущего строительства на 1 июня 2023 года.
На втором месте находится ГК «Брусника» — почти 304,5 тысячи кв. м. Компания возводит 6 ЖК: «На Декабристов», «Европейский берег», «На Никитина», «Авиатор», «Мылзавод», «Пшеница» — 16 домов и занимает 6,89% рынка.
Третье место у ГК «КПД-Газстрой» — 170,2 тысячи кв. м. В текущем строительстве у девелопера 3 ЖК: «Чистая слобода», «Тайгинский парк», «Околица», это 11 домов. Компания занимает 3,85% регионального рынка.
На четвертом — ГК «Вира Групп» со 127,5 тысячами кв. м. У компании в стройке 5 ЖК: GRANDO, «Новые Матрешки», «Матрешкин двор», Gorizont, Luna — 9 домов. Доля рынка — 2,89%.
На пятом месте — ООО «Энергомонтаж» — 110 тысяч кв. м. Компания строит 3 ЖК: «Приозерный», Infinity, «Династия» — 12 многоквартирных домов, занимает 2,5% рынка.
В топ-10 также входят ГК СМСС, ГК «Стрижи», ООО «Специализированный застройщик Дар» и ГК «Капитал Инвест НСК», ГК «Дом-Строй». Эти компании занимают от 2,4 до 1,6% рынка текущего строительства региона.
ООО «Специализированный застройщик Дар» строит поселок «Березки» и «Березки Элитный», 38 домов. На 1 июня компаний поднялась на 2 места в рейтинге. Резкий подъем (+43 места) продемонстрировала ГК «Дом-Строй». Застройщик возводит почти 70,4 тысячи кв. м жилья. Это 2 ЖК: «Прованс» и «Голубая лагуна», 5 многоквартирных домов.
У 9 из 10 застройщиков, которые входят в топ, по данным ЕРЗ, нет переноса сроков текущего строительства домов. Цены на квартиры застройщиков, входящих в топ, начинаются от 2,5 млн рублей и от 9,7 млн рублей в зависимости от объекта, проекта и застройщика.
Ранее редакция сообщала, что почти треть жилья, введенного в Новосибирске в 2022 году, приходится на пять компаний.
Фото: pixabay.com — analogicus
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