Новосибирская компания занимает более 13% рынка текущего строительства в регионе

Единый ресурс застройщиков определил топ-участников новосибирского рынка по объемам текущего строительства на 1 июня 2023 года.

Первое место в регионе занимает. Компания строит более 589 тысяч кв. м жилья в 10 ЖК («Расцветай на Красном», «Сакура Парк», «Цветной бульвар», «Акация на Игарской», «Расцветай на Авиастроителей», Time Park Apartments, «Расцветай на Игарской», «Квартал Сосновый бор», «Расцветай на Зорге», «Акация на Кедровой») или 47 домов. По объему текущего строительства застройщик занимает 13,34% рынка региона.

На втором месте находится ГК «Брусника» — почти 304,5 тысячи кв. м. Компания возводит 6 ЖК: «На Декабристов», «Европейский берег», «На Никитина», «Авиатор», «Мылзавод», «Пшеница» — 16 домов и занимает 6,89% рынка.

Третье место у ГК «КПД-Газстрой» — 170,2 тысячи кв. м. В текущем строительстве у девелопера 3 ЖК: «Чистая слобода», «Тайгинский парк», «Околица», это 11 домов. Компания занимает 3,85% регионального рынка.

На четвертом — ГК «Вира Групп» со 127,5 тысячами кв. м. У компании в стройке 5 ЖК: GRANDO, «Новые Матрешки», «Матрешкин двор», Gorizont, Luna — 9 домов. Доля рынка — 2,89%.

На пятом месте — ООО «Энергомонтаж» — 110 тысяч кв. м. Компания строит 3 ЖК: «Приозерный», Infinity, «Династия» — 12 многоквартирных домов, занимает 2,5% рынка.

В топ-10 также входят ГК СМСС, ГК «Стрижи», ООО «Специализированный застройщик Дар» и ГК «Капитал Инвест НСК», ГК «Дом-Строй». Эти компании занимают от 2,4 до 1,6% рынка текущего строительства региона.

ООО «Специализированный застройщик Дар» строит поселок «Березки» и «Березки Элитный», 38 домов. На 1 июня компаний поднялась на 2 места в рейтинге. Резкий подъем (+43 места) продемонстрировала ГК «Дом-Строй». Застройщик возводит почти 70,4 тысячи кв. м жилья. Это 2 ЖК: «Прованс» и «Голубая лагуна», 5 многоквартирных домов.

У 9 из 10 застройщиков, которые входят в топ, по данным ЕРЗ, нет переноса сроков текущего строительства домов. Цены на квартиры застройщиков, входящих в топ, начинаются от 2,5 млн рублей и от 9,7 млн рублей в зависимости от объекта, проекта и застройщика.

Ранее редакция сообщала, что почти треть жилья, введенного в Новосибирске в 2022 году, приходится на пять компаний.