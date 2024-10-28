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Варианты развития Новосибирской области до 2027 года разработали в правительстве

  • 28/10/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Варианты развития Новосибирской области до 2027 года разработали в правительстве
Они будут представлены в Заксобрание вместе с трехлетним бюджетом

Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2025 год – 2027 годы, размещенный на сайте правительства, разработан в трех вариантах социально-экономического развития, характеризующихся степенью влияния факторов внутренней и внешней среды. Рассмотрим ближайший 2025 год.

Вариант 1 (консервативный) «Поступательный рост»

Предполагает консервативное развитие, сдержанную инвестиционную политику частных компаний при относительно слабом росте потребительского спроса.

В этом варианте в 2025 году прогноз по ВРП региона составляет 2,661 трлн рублей (прогноз в 2024 году — 2,3 трлн), прибыль прибыльных организаций  — 601 млрд рублей (555 млрд), индекс промышленного производства — 103,6 (104,3), индекс производства продукции сельского хозяйства — 105,8 (100,9), индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» — 103,2 (102,1), ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования — 2,122 млн кв м (2,122 млн), индекс оборота розничной торговли —102,5 (105), индекс оборота оптовой торговли —102,0 (102,5), индекс объема платных услуг населению —103,5 (105), инвестиции в основной капитал — 445,1 млрд (410,8 млрд рублей) 446,9.

Численность населения региона в 2025 году — 2778,9  тысячи человек (по прогнозам на 2024 год — 2785,3). Для сравнения, в 2023 году — 2791,9 тысяч человек. Коэффициент миграционного прироста — 27,1 (в 2024 году прогноз — 12,6). Среднегодовая численность занятых в экономике в 2025 году составит — 1327,6 тысяч человек (1320,3), фонд заработной платы продолжит расти — 938,2 млрд рублей (803,8 млрд).

Вариант 2 (целевой) «Ориентация на внешние рынки»

Предполагает оживление и рост в экономике области при неухудшающихся внешних условиях, создание необходимых условий для инновационного развития, в том числе расширение источников, механизмов и инструментов финансирования. Фокус на развитии приоритетных секторов, ориентированных на экспорт. Ускоренная реализация национальных проектов, крупных инфраструктурных проектов на территории Новосибирской области.

Прогноз ВРП на 2025 год — 2,662 трлн, прибыль организаций — 604 млрд, индекс промышленного производства –104,5, индекс производства продукции сельского хозяйства —106,2, индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» —106, ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования — 2, 154 млн кв м, индекс оборота розничной торговли — 104, индекс оборота оптовой торговли —103,5, индекс объема платных услуг населению — 104,2, инвестиции в основной капитал — 446,9 млрд.

Численность населения региона в 2025 году — 2779,1 тысяча человек. Коэффициент миграционного прироста — 27,5. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2025 году составит — 1333,3 тысяч человек, фонд заработной платы — 941,9 млрд рублей

Вариант 3 (инновационный) «Сибирский центр роста»

Этот вариант характеризуется, с одной стороны, ожиданиями позитивных изменений во внешней среде, с другой — формированием внутренних условий для опережающего экономического роста, основанного на внедрении прорывных научно-технологических разработок, занятии рыночных ниш «новой экономики», кратном росте экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, ускоренном инновационном развитии отраслей-лидеров.

Прогноз ВРП на 2025 год — 2,668 трлн руб, прибыль организаций — 624 млрд, индекс промышленного производства –110, индекс производства продукции сельского хозяйства — 107,1, индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» —106,7, ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования — 2,186 кв м. индекс оборота розничной торговли — 104, индекс оборота оптовой торговли — 103,5, индекс объема платных услуг населению — 104,2, инвестиции в основной капитал — 449,9 млрд.

Численность населения региона в 2025 году — 2780,1 тысяча человек. Коэффициент миграционного прироста — 33,9. Среднегодовая численность занятых в экономике в 2025 году составит — 1334,6 тысяч человек, фонд заработной платы — 945,1 млрд рублей.

 

Проекты прогноза социально-экономического развития региона и бюджета области на ближайшую трехлетку уже рассмотрены на заседании правительства. Окончательные параметры областного бюджета будут утверждены в ходе рассмотрения в Законодательном Собрании региона.

Напомним, в июле на сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил депутатам определиться с подходом при формировании бюджета на 2025-2027 годы.

— Нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам, — отмечал Травников.

По итогам исполнения бюджета 2023 года в экономику Новосибирской области не попал каждый десятый запланированный рубль. В августе 2024 стало понятно, что Новосибирская область снова не успевает тратить поступающие в бюджет деньги.

Ранее редакция сообщала о том, что не состоялись девять торгов на предоставление кредитов Новосибирской области. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирск

Теги : Бюджет региона социально-экономическое развитие региона


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