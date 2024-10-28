Расчетный дефицит кадров в Новосибирской области на три года — 100 тысяч человек

В ближайшие три года, согласно прогнозам социально-экономического развития Новосибирской области, уровень зарегистрированной безработицы в регионе будет колебаться в пределах 0,6%–1% от численности рабочей силы.

По результатам проведенного в 2023 году мониторинга кадровой потребности организаций на региональной платформе прогнозирования, потребность всех отраслей экономики в кадрах на 2025–2027 годы составила 94,2 тыс. человек, в том числе 22,8 тыс. человек (или 24,2% от общей кадровой потребности) — ожидаемая потребность в специалистах с высшим образованием, 66,2 тыс. человек (или 70,3% от общей кадровой потребности) — со средним профессиональным образованием, 5,2 тыс. человек (или 5,5%) — неквалифицированные рабочие, отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства.

В прогнозируемом периоде наибольшая потребность в кадрах будет наблюдаться в обрабатывающих производствах — 20,3 тыс. человек (21,6%); образовании — 10,4 тыс. человек (11%); торговле — 8,5 тыс. человек (9%); в области информации и связи — 7,1 тыс. человек (7,5%); в организациях, осуществляющих деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 6,9 тыс. человек (7,3%); в сфере транспортировки и хранения — 6,8 тыс. человек (7,2%).

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты регионального парламента должны определиться с выбором варианта формирования бюджета на трехлетнюю перспективу, а также планом социально-экономического развития области.