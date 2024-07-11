Депутатам предложили выбирать между амбициями и исполнением бюджета по расходам в Новосибирске

Подводя итоги реализации бюджета в 2023 году, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко отметил, что возможности экономики значительно повлияли как на возможности выполнения расходных задач бюджета, так и на выполнение плановых показателей по собственным доходам.

С дефицитом бюджета в 19 млрд рублей закончила 2023 год Новосибирская область затягивались торги, затягивалась приемка работ, финансовая нагрузка по бюджету сдвигалась на конец года, — констатировал чиновник.

В результате по кассовому исполнению бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом в 18,7 млрд рублей. При этом по доходам он исполнен на 98,2%, а по расходам — всего на 90,5%.

Депутат Владимир Анисимов отметил, что по итогам исполнения бюджета 2023 года в экономику Новосибирской области не попал каждый десятый запланированный рубль. Он поинтересовался, как изменилась ситуация в 2024 году и есть ли вероятность, что область снова не сможет освоить все заложенные в расходной части деньги.

Виталий Голубенко пояснил, что по государственным закупкам, которые контрактуют государственные заказчики, показатель контрактации на 1 июля составлял 71%, и это значительно лучше, чем в 2023 году. Однако он отметил, что картина по задачам, связанным с уточнением потребностей в расходах, исходя из готовности ПСД, успешности экспертиз, торгов и соблюдения графика физического выполнения работ на объектах, не очень хорошая.

— По целому ряду объектов на сегодняшний день идут такие, скажем, производственные сдвижки. Более 3,4 млрд рублей по существу двигаются на 2025-2026 год, — констатировал министр.

Кроме того, в регионе наблюдается отставание по темпам поступления налога на прибыль.

Представители правительства также отметили, что в регионе не хватает специалистов, в том числе для исполнения госзаказа, объем которого вырос не только в Новосибирской области, но и по всей стране.

— Если подрядчик будет работать с опережением, то деньги мы приблизим. Этот принцип будет сохраняться в отношении всех строительных объектов, — заверил Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что все начатые строительством объекты, несмотря на то, что регион чувствует себя не очень свободно из-за падения поступления по налогу на прибыль, будут финансироваться и завершаться. Он подчеркнул, что

При этом он признал, что объем неосвоения расходов у региона в последние годы приличный. Губернатор напомнил, что в 2017-2018 годах в области применялся консервативный подход к формированию бюджета, а потом в течение года поправками добавляли деньги на новые стройки и проекты. В это время бюджет по расходам исполнялся на 100%. При формировании бюджета на 2019-2021 годы глава региона предложил депутатом принять более амбициозный бюджет.

— Я допускал, что он, может, в чем-то будет излишне оптимистичным, но при этом он позволит региону начинать больший объем работ, — напомнил Травников. — Наверное, на своих округах все это почувствовали, так как количество исполняемых наказов, количество ваших предложений, предложений по началу проектирования и стройки за эти годы кратно выросло. Программа исполнения наказов также серьезно выросла.

Однако большой объем работы обострил очевидные проблемы: нехватку ресурсов, специалистов.

— Я считаю, что при формировании бюджета на 2025-2027 годы нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам.

Напомним, что активная работа над бюджетом 2025-2027 годов в региональном парламенте начнется после летних каникул — в сентябре-октябре.

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