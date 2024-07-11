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Депутатам предложили выбирать между амбициями и исполнением бюджета по расходам в Новосибирске

  • 11/07/2024, 15:21
Автор: Юлия Данилова
Депутатам предложили выбирать между амбициями и исполнением бюджета по расходам в Новосибирске
Уже несколько лет Новосибирская область не успевает освоить все средства, заложенные в расходной части бюджета.

Подводя итоги реализации бюджета в 2023 году, министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко отметил, что возможности экономики значительно повлияли как на возможности выполнения расходных задач бюджета, так и на выполнение плановых показателей по собственным доходам.

С дефицитом бюджета в 19 млрд рублей закончила 2023 год Новосибирская область

С дефицитом бюджета в 19 млрд рублей закончила 2023 год Новосибирская область

— Ограничение подрядных мощностей, дефицит трудовых ресурсов, инфляция — все это приводило к утрате актуальности проектно-сметной документации, необходимости переэкспертизы, переторговки, корректировки бюджета в течение года, чтобы перекрыть дефицит лимитов. Соответственно, затягивались торги, затягивалась приемка работ, финансовая нагрузка по бюджету сдвигалась на конец года, — констатировал чиновник.

В результате по кассовому исполнению бюджет в 2023 году был исполнен с дефицитом в 18,7 млрд рублей. При этом по доходам он исполнен на 98,2%, а по расходам — всего на 90,5%.

Депутат Владимир Анисимов отметил, что по итогам исполнения бюджета 2023 года в экономику Новосибирской области не попал каждый десятый запланированный рубль. Он поинтересовался, как изменилась ситуация в 2024 году и есть ли вероятность, что область снова не сможет освоить все заложенные в расходной части деньги.

Виталий Голубенко пояснил, что по государственным закупкам, которые контрактуют государственные заказчики, показатель контрактации на 1 июля составлял 71%, и это значительно лучше, чем в 2023 году. Однако он отметил, что картина по задачам, связанным с уточнением потребностей в расходах, исходя из готовности ПСД, успешности экспертиз, торгов и соблюдения графика физического выполнения работ на объектах, не очень хорошая.

— По целому ряду объектов на сегодняшний день идут такие, скажем, производственные сдвижки. Более 3,4 млрд рублей по существу двигаются на 2025-2026 год, — констатировал министр.

Кроме того, в регионе наблюдается отставание по темпам поступления налога на прибыль.

Представители правительства также отметили, что в регионе не хватает специалистов, в том числе для исполнения госзаказа, объем которого вырос не только в Новосибирской области, но и по всей стране.

Падение налога на прибыль бьет по доходам Новосибирской области

Падение налога на прибыль бьет по доходам Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что все начатые строительством объекты, несмотря на то, что регион чувствует себя не очень свободно из-за падения поступления по налогу на прибыль, будут финансироваться и завершаться. Он подчеркнул, что сегодня в регионе нет ни одного строительного объекта, который бы власти искусственно сдерживали, чтобы не оплачивать работу подрядчику.

— Если подрядчик будет работать с опережением, то деньги мы приблизим. Этот принцип будет сохраняться в отношении всех строительных объектов, — заверил Травников.

При этом он признал, что объем неосвоения расходов у региона в последние годы приличный. Губернатор напомнил, что в 2017-2018 годах в области применялся консервативный подход к формированию бюджета, а потом в течение года поправками добавляли деньги на новые стройки и проекты. В это время бюджет по расходам исполнялся на 100%. При формировании бюджета на 2019-2021 годы глава региона предложил депутатом принять более амбициозный бюджет.

— Я допускал, что он, может, в чем-то будет излишне оптимистичным, но при этом он позволит региону начинать больший объем работ, — напомнил Травников. — Наверное, на своих округах все это почувствовали, так как количество исполняемых наказов, количество ваших предложений, предложений по началу проектирования и стройки за эти годы кратно выросло. Программа исполнения наказов также серьезно выросла.

Однако большой объем работы обострил очевидные проблемы: нехватку ресурсов, специалистов.

— Я считаю, что при формировании бюджета на 2025-2027 годы нужно принципиально определиться: мы продолжим формировать амбициозные бюджеты, которые подталкивают нас к большему объему работы, или вернемся к практике 2017-2018 годов, сделаем бюджет более консервативным и осторожным, но это позволит нам снять вопрос по исполнению бюджета по расходам.

Напомним, что активная работа над бюджетом 2025-2027 годов в региональном парламенте начнется после летних каникул — в сентябре-октябре.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что бизнес разочарован в налоговой амнистии.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Новосибирской области.

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : расходы бюджета исполнение бюджета


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