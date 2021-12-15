Распространенные стоматологические заболевания и их лечение

Выпал зуб

Потеря зуба происходит по разным причинам. Это заболевание называют эдентулизмом. Ходить без зуба нельзя. И дело здесь не только в эстетике. Пища плохо пережевывается и поступает в организм непереработанной. Отсюда проблемы с ЖКТ и другими органами.

Самые распространенные причины выпадения следующие:

Хронические заболевания, например сахарный диабет, язва желудка, болезни двенадцатиперстной кишки.

Механическое травмирование зуба. Например, в результате падения.

Наследственная предрасположенность.

Заболевания десен.

При эдентулизме выполняется имплантация зуба Киев — установка импланта на место выпавшего зуба. Имплант полностью берет на себя его функцию, как в эстетическом, так и в физиологическом плане.

Темная эмаль

Даже при соблюдении тщательной гигиены полости рта эмаль может потемнеть. Причины могут быть самые разные. Например, это происходит, если была удален нерв. Отбеливание в данном случае не поможет вернуть нормальный цвет. Однако решить проблему можно с помощью люминиров. Это очень тонкие накладки на зубы, которые эффективно скрывают дефекты. На сайте https://www.kds.ua/services/lyuminiri/ можно проконсультироваться по поводу их установки.

Сильное разрушение зуба

Зуб может быть деформирован, например, из-за механического воздействия или кариеса. Если деформация серьезная, то обычной пломбой не обойтись. Необходимо устанавливать коронки. Они бывают разных видов. Но в последнее время стоматологи рекомендуют устанавливать безметалловую керамику, на сайте https://www.kds.ua/services/bezmetalova-keramika/ описаны все ее особенности и преимущества.

Кариес

Пожалуй, самое распространенное стоматологическое заболевание — это кариес. При этом заболевании происходит патологический процесс в тканях зуба. Эмаль и дентин зуба разрушаются, и образуется полость.

Специалисты выделяют такие основные причины кариеса:

Наследственная предрасположенность.

Несоблюдение правил гигиены ротовой полости.

Избыток пищи в углеводах.

Хронические заболевания.

Нарушение работы иммунной системы.

Пациент может самостоятельно обнаружить кариес. Он проявляется в виде темного пятна на эмали. Если своевременно не обратиться в стоматологию, то пятно будет углубляться. В результате образуется кариозная полость.

Кариес опасен своими осложнениями. При несвоевременном лечении возникает пульпит – воспаление нерва. Тогда зуб подлежит депульпированию. Он становится более хрупким. Поэтому важно не запускать заболевание.

Лечение кариеса подразумевает пломбировку зуба. Процедура несложная. Функции разрушенного зуба полностью восстанавливаются.