Распространенные стоматологические заболевания и их лечение

Потеря зуба происходит по разным причинам. Это заболевание называют эдентулизмом. Ходить без зуба нельзя. И дело здесь не только в эстетике. Пища плохо пережевывается и поступает в организм непереработанной. Отсюда проблемы с ЖКТ и другими органами.
Самые распространенные причины выпадения следующие:
Хронические заболевания, например сахарный диабет, язва желудка, болезни двенадцатиперстной кишки.
Механическое травмирование зуба. Например, в результате падения.
Наследственная предрасположенность.
Заболевания десен.
При эдентулизме выполняется имплантация зуба Киев — установка импланта на место выпавшего зуба. Имплант полностью берет на себя его функцию, как в эстетическом, так и в физиологическом плане.
Даже при соблюдении тщательной гигиены полости рта эмаль может потемнеть. Причины могут быть самые разные. Например, это происходит, если была удален нерв. Отбеливание в данном случае не поможет вернуть нормальный цвет. Однако решить проблему можно с помощью люминиров. Это очень тонкие накладки на зубы, которые эффективно скрывают дефекты. На сайте https://www.kds.ua/services/lyuminiri/ можно проконсультироваться по поводу их установки.
Зуб может быть деформирован, например, из-за механического воздействия или кариеса. Если деформация серьезная, то обычной пломбой не обойтись. Необходимо устанавливать коронки. Они бывают разных видов. Но в последнее время стоматологи рекомендуют устанавливать безметалловую керамику, на сайте https://www.kds.ua/services/bezmetalova-keramika/ описаны все ее особенности и преимущества.
Пожалуй, самое распространенное стоматологическое заболевание — это кариес. При этом заболевании происходит патологический процесс в тканях зуба. Эмаль и дентин зуба разрушаются, и образуется полость.
Специалисты выделяют такие основные причины кариеса:
Наследственная предрасположенность.
Несоблюдение правил гигиены ротовой полости.
Избыток пищи в углеводах.
Хронические заболевания.
Нарушение работы иммунной системы.
Пациент может самостоятельно обнаружить кариес. Он проявляется в виде темного пятна на эмали. Если своевременно не обратиться в стоматологию, то пятно будет углубляться. В результате образуется кариозная полость.
Кариес опасен своими осложнениями. При несвоевременном лечении возникает пульпит – воспаление нерва. Тогда зуб подлежит депульпированию. Он становится более хрупким. Поэтому важно не запускать заболевание.
Лечение кариеса подразумевает пломбировку зуба. Процедура несложная. Функции разрушенного зуба полностью восстанавливаются.
Фото предоствлено рекламодателем
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Новости компаний
Комментировать