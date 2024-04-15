Мужчина избил 13-летнюю девочку в магазине Новосибирска

Мужчина несколько раз ударил девочку в одном из магазинов Новосибирска. Дежурный получил тревожный сигнал из одного из магазинов Железнодорожного района.

— Продавцы вызвали охрану, увидев, как взрослый мужчина несколько раз ударил девочку в возрасте примерно 13 лет, — говорится в сообщении Агентства безопасности «Гвардия».

После ударов мужчина вышел из торговой точки, а плачущая девочка осталась в ней.

Бойцы вызвали полицию в магазин. Задержать мужчину, к сожалению, не удалось.

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