В честь Стругацких назвали новый организм, найденный в Черном море учеными Новосибирска

Новосибирские ученые назвали новый организм, найденный в Черном море, в честь фантастов – Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii.

— Обнаруженное простейшее может оказаться перспективным для использования в микробиологической промышленности, — сообщает Институт цитологии и генетики (ИЦиГ).

По словам ученых, биохимия у простейших намного разнообразнее, чем у животных или грибов, и это позволяет использовать их в качестве продуцентов в биологических реакторах.

Изучать новый организм ученые будут на средства Российского научного фонда. По условиям гранта, на эту работу у них есть два года.

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