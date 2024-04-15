В честь Стругацких назвали новый организм, найденный в Черном море учеными Новосибирска

Новосибирские ученые назвали новый организм, найденный в Черном море, в честь фантастов – Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii.
— Обнаруженное простейшее может оказаться перспективным для использования в микробиологической промышленности, — сообщает Институт цитологии и генетики (ИЦиГ).
По словам ученых, биохимия у простейших намного разнообразнее, чем у животных или грибов, и это позволяет использовать их в качестве продуцентов в биологических реакторах.
Изучать новый организм ученые будут на средства Российского научного фонда. По условиям гранта, на эту работу у них есть два года.
Ранее редакция сообщала о том, что ученые НГУ создают модель экосистемы леса с помощью беспилотника.
Источник фото: Freepik / Автор: DC Studio
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