Более чем на 1 млн выдали липовых кредитов телефонные мошенники в Новосибирске

Преступная группа из 9 человек орудовала в Новосибирске с декабря 2021 по апрель 2022, создав свой фальшивый колл-центр.

Согласно разработанному плану, «операторы службы поддержки клиентов», подыскивали информацию о ранее незнакомых им людях, желающих оформить кредит.

После чего они звонили им, представляясь сотрудниками банка, и сообщали ложную информацию о предоставлении кредита на выгодных условиях. Для этого «всего лишь» нужно было совершить оплату за безналичный перевод денег и оплатить курьерскую доставку. Попавшие в ловушку мошенников люди перечисляли деньги на карты «сотрудников банка». Таким образом, участники организованной группы похитили у 39 жителей регионов России более 1 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор одному из участников команды злоумышленников.

— 27-летний житель Новосибирска признан виновным в совершении 39 эпизодах мошенничества. Ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судебные процессы над остальными участниками продолжаются.

Ранее редакция сообщала о задержании новосибирского мошенника, который обманул пятерых пенсионерок на 2,5 миллиона рублей, работая курьером в Красноярске.