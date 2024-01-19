Более чем на 1 млн выдали липовых кредитов телефонные мошенники в Новосибирске

Преступная группа из 9 человек орудовала в Новосибирске с декабря 2021 по апрель 2022, создав свой фальшивый колл-центр.
Согласно разработанному плану, «операторы службы поддержки клиентов», подыскивали информацию о ранее незнакомых им людях, желающих оформить кредит.
После чего они звонили им, представляясь сотрудниками банка, и сообщали ложную информацию о предоставлении кредита на выгодных условиях. Для этого «всего лишь» нужно было совершить оплату за безналичный перевод денег и оплатить курьерскую доставку. Попавшие в ловушку мошенников люди перечисляли деньги на карты «сотрудников банка». Таким образом, участники организованной группы похитили у 39 жителей регионов России более 1 миллиона рублей.
Октябрьский районный суд Новосибирска огласил приговор одному из участников команды злоумышленников.
— 27-летний житель Новосибирска признан виновным в совершении 39 эпизодах мошенничества. Ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Судебные процессы над остальными участниками продолжаются.
Ранее редакция сообщала о задержании новосибирского мошенника, который обманул пятерых пенсионерок на 2,5 миллиона рублей, работая курьером в Красноярске.
Фото: Freepik — freepik
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