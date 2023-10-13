«Василина ― в честь отца»: сибиряк в четвертый раз сходил в роддом за дочкой

В семье Скоркиных из Тогучина появилась на свет четвертая дочка. Счастливый отец уже больше не расстраивается, что у него нет сына.

― Имя мужчины закрепляется в отчестве наших детей. Конечно, мы с супругой старались, и до последнего надеялись, что в нашей семье родится долгожданный сын, но мы очень рады еще одной принцессе. Тем более, что назвали ее в честь меня ― Василиной, ― говорит Василий Скоркин.

Его супруга Наталья признается, что оставила попытки родить сына. Беспокоится, что детям важно дать еще и образование, а это в наше время затратное мероприятие.

― Теперь мы планируем расширять дом, пристраивать. Машину потом надо будет менять. Дочек много и забот тоже хватает. Старшим девочкам 10, 6 и 4 годика, ― признается многодетная мама Наталья.

Стоит отметить, что сейчас, пока мама в декрете, все заботы по содержанию семьи легли на папины плечи. Василий трудится обычным водителем в местной администрации, но дома есть все необходимое для жены и девочек.

В рамках празднования Дня отца в отделе ЗАГС Тогучинского района Скоркиным торжественно выдали свидетельство о рождении четвертой малышки и вручили для новорожденной небольшой подарок.

Напомним, что День отца в России с 2021 года отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.