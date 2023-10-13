Прокуратура проводит проверку после клипа жителей Новосибирска в противогазах

Природоохранная прокуратура проводит проверку проверка после видеообращения жителей Заельцовского района Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

― В ходе проверки природоохранной прокуратурой будет дана оценка законности действий или бездействиям уполномоченных природоохранных органов контроля, ― говорится в сообщении.

Напомним, что в социальных сетях опубликовано видеообращение к властям города, Росприроднадзору и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Ролик начинается с кадров, где ребята в противогазах играют на детской площадке, качаются на каруселях и гоняют мяч. Сначала кажется, что это съемка фильма об апокалипсисе.

Около сотни жителей просят разобраться в сложной экологической обстановке в микрорайоне Горбольницы.