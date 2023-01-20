18% опрошенных рекрутерами новосибирцев готовы переехать в Москву в этом году

Опрос проводили среди 1810 работающих россиян в возрасте 25-55 лет, в том числе и в Новосибирской области. Как показало исследование, в 2023 году готовы переехать в столичные города 18% опрошенных новосибирцев. Из тех, кто рассматривает переезд в этом году, больше половины отдают предпочтение Санкт-Петербургу (59%), остальные хотят переехать в Москву.

– Основными причинами переезда респонденты называют: высокую зарплату (54%), отсутствие возможностей для профессионального развития в регионе (24%), карьерный рост (14%), личные причины (5%), работу в крупной известной компании (3%). При этом большая часть опрошенных пока еще не нашла работу в столице: 43% проходят собеседования удаленно, 51% будут искать работу по приезду. Уже пригласили на работу только 3% респондентов, и 3% ответивших заняты поиском вакансий удаленно, – говорится в сообщении пресс-службы Зарплата.ру.

Также отмечается, что 43% респондентов рассчитывает, что при переезде их доход вырастет на 30-50%. На рост свыше 50% надеются 41% опрошенных, на 15-30% – 12% опрошенных, еще 4% не надеются на рост зарплаты и переезжают исключительно из-за перспектив профессионального роста.

Согласно результатам опроса, оттолкнуть от переезда ответивших может низкий заработок (49%), пока еще не найденная работа и переезд в «никуда» (30%), сложности с жильем (16%), некомфортные условия релокации со стороны компании (5%).

Если в столице возникнут проблемы с работой, то 24% опрошенных вернутся обратно, 30% останутся и найдут другую работу, а 46% будут зависеть от финансовой ситуации и жилья. Респонденты готовы переехать в столичные города в основном ради работы в сфере финансов, ИТ, промышленности, строительства, медицины.

Ранее редакция сообщала о том, что Алтайского предпринимателя посадили за вывод за рубеж 340 млн рублей.