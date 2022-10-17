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Бывший вице-губернатор Томской области взят под стражу

  • 17/10/2022, 16:05
превышение должностных полномочий
Он задержан по делу о превышении должностных полномочий.

Бывший заместитель губернатора Томской области Евгений Паршуто стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Следственный комитет по Томской области. В сообщении СК говорится, что в декабре 2019 года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» по результатам проведения конкурса был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания Корниловской средней общеобразовательной школы на сумму более 325 миллионов рублей. В декабре того же года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО «Строительная лаборатория» был заключен муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля по указанному объекту.

— В ходе осуществления строительного контроля в 2020 году ООО «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений при производстве работ на объекте, которые подрядчиком не были устранены, в результате чего выполненные им работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы, — уточняют следственные органы.

Зная об указанных обстоятельствах, Евгений Паршуто, организуя деятельность государственной инспекции строительного надзора (ГСН) и департамента строительства и архитектуры Томской области (департамента), дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику департамента — о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с ООО «Строительная лаборатория».

— Также он дал незаконное указание первому заместителю главы администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей.  В результате указанных действий бюджету муниципального образования «Томский район» причинен имущественный вред на указанную сумму, — говорится в сообщении СК по Томской области.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-замгубернатора Томской области подозревают в подделке диплома об образовании. 

Фото с сайта Следственный комитет России

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Томск

Теги : превышение должностных полномочий муниципальный контракт


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