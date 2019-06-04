Новые правила перевода жилого помещения в статус нежилого вступают в силу 9 июня 2019 года

С 9 июня 2019 года изменится порядок перевода жилого помещения в нежилое — вступают в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Установлено, что после перевода помещения из жилого в нежилое обязательным для него станет – наличие отдельного входа.

Дополнен список документов, которые собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) должен представить в орган местного самоуправления для изменения статуса помещения.

Помимо заявления о переводе помещения из жилого помещения в нежилое, правоустанавливающих документов на переводимое помещение, плана переводимого помещения, поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение, проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, необходимо представить:

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое;

— письменное согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, то есть всех соседей, кто живет сверху, снизу, справа и слева от будущего нежилого помещения.

Законодательством расширены полномочия общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме при принятии решения о согласии на перевод жилого помещения в нежилое.

Для согласия на изменение статуса помещения в одноподъездном многоквартирном доме на собрании необходимо присутствие собственников, обладающих более чем 2/3 голосов от общего количества голосов собственников помещений в доме.

В доме, где два и более подъездов – в общем собрании должны принять участие собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, и собственники помещений подъезда, где находится переводимое помещение, обладающих более чем 2/3 голосов.

Размещать в многоквартирном жилом доме магазин, кафе или хостел, например, можно будет только после того, как помещение переведут в нежилой фонд.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru