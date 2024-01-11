Вахтовики погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой по пути в Новосибирск

Двое вахтовиков погибли, пятеро ранены в ДТП на трассе в Марьяновском районе Омской области. Смертельная авария произошла в 20:30 10 января в районе деревни Александровка. Об этом сообщили в региональном СК.

Микроавтобус, перевозивший из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков, столкнулся с фурой «Скания». От мощного удара один из двух водителей микроавтобуса и один пассажир погибли, пять человек госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

По факту ДТП следственный комитет проводит проверку.

— В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, действиям пассажирского перевозчика будет дана правовая оценка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

Ранее редакция сообщала о смертельной аварии с участием трех автомобилей на трассе в Болотнинском районе Новосибирской области, в которой погибли четыре человека.