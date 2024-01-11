Без тепла и горячей воды остались два района Новосибирска

В Новосибирске два района остались без отопления и горячей воды в ночь на 11 января. Отключения в Ленинском и Кировском районах связывают с аварией на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Жители Кировского района сообщили, что батареи в квартирах остыли около 3-х часов ночи.

Родителям школьников и воспитанников детских садов руководство организаций сообщило об отсутствии надлежащих температурных условий в зданиях образовательных и дошкольных учреждений.

Воспитатели попросили не приводить сегодня малышню в детсады, а учащиеся нескольких школ будут обучаться удаленно.

— Информация от директора. Сообщите родителям, что сегодня все дети учатся на дистанте в связи с отсутствием тепла в школе ( серьезная авария на теплотрассе), — написала одна из педагогов школы в Кировском районе.

В родительских чатах так же предупредили о низких температурах в одной из школ.

—Уважаемые родители! Сегодня ночью произошла авария на ТЭЦ, ведутся ремонтные работы. Отопление отключили. Просьба по возможности остаться дома. Или приготовить детям тёплую одежду. Кто сегодня решил оставить детей дома, обязательно. Авария по всему левому берегу. Когда устранят не понятно, — сообщили в родительском чате.

На сайте Систем жизнеобеспечения Новосибирска информация об аварийном отключении теплоснабжения на утро 11 января отсутствует.

В один из УК поступила телефонограмма, в которой сообщается, что ремонтные работы уже ведутся.

— В связи с локализацией дефекта будет отсутствовать циркуляция до 17-00 11.01.24 по Кировскому району. Просим принять меры против размораживания системы отопления, — говорится в телефонограмме.

В СГК сообщили, что в контуре отключения 104 дома и 13 социальных учреждений.

— Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — пояснили Iinfopro54 в теплоснабжающей организации.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий: гололед, метель, сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.