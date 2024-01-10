Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Житель Новосибирска обнаружил приписки об оказанной по ОМС медпомощи в личном кабинете на сайте Госуслуг.

— Как интересно. Пришел после госпитализации на консультацию к терапевту, получил направления на обследования и анализы согласно рекомендациям в выписке. Сегодня заказал справку на Госуслугах об оказанной медпомощи в декабре. И что я вижу:

Оказывается, я переболел ковидом и мне проведена углубленная диспансеризация. Мне приписали диспансеризацию для мужчин в возрасте 42 лет, — сообщил Михаил Д.

При этом мужчина подчеркнул, что на другие обследования (кроме общих анализов крови, мочи и УЗИ после мочекаменной болезни) его не направляли.

Редакции Infopro54 Михаил пояснил, что лежал в больнице с 6 по 11 декабря, 12 декабря пришел в больницу на прием к терапевту, чтобы взять направление на анализы и УЗИ. 21 декабря сходил в поликлинику и сдал анализы.

— В выписке, которую я получил на Госуслугах (имеется в распоряжении редакции), говорится, что 13, 14 и 15 декабря я прошел углубленную диспансеризацию как переболевший ковидом, диспансеризацию по достижению возраста 42 лет, а также получил две консультации терапевта, — говорит собеседник Infopro54. — В эти дни я в поликлинику не ходил. Сейчас по поводу приписок я написал письмо в страховую компанию «Симаз-Мед», оно зарегистрировано. Также написал письмо в Минздрав Новосибирской области.

Общая стоимость услуг, приписанная новосибирцу, составила 4250 рублей. По данным ТФОМС, в 2023 году тариф ОМС для безработных граждан Новосибирской области составляет 10 307,6 рубля. Эту сумму на обязательное медицинское страхование неработающего населения региона вносит бюджет. За работающего новосибирца работодатель отчисляет в месяц 5,1% от зарплаты.

Судя по сообщениям в интернете и соцсетях, ситуации с приписками медуслуг встречаются нередко. На сайте Госуслуг, в частности, отмечается, что «если в списке есть услуги, которые не были оказаны, то гражданин может подать жалобу в территориальный фонд ОМС. По указанным услугам проведут проверку. Ответ придет в течение 30 календарных дней в личный кабинет».

Между тем на сайте администрации Татарского района Новосибирской области эта тема поднималась еще в феврале 2023 года. В сообщении отмечалось, что приписки являются экономическим преступлением.

— Наличие такой записи означает, что медицинская помощь, якобы оказанная пациенту, была оплачена медицинской организации государством, но по факту человек даже не посещал поликлинику. При выявлении таких фактов рекомендуем обращаться с жалобами в ТФОМС и страховую компанию, — говорится в сообщении. — Если после проверки факт приписок подтвердится, медицинская организация должна будет вернуть незаконно полученные деньги в страховую компанию, которая ранее оплатила эти счета. Кроме того, заключение экспертного контроля будет направлено в следственные органы, потому что подобные приписки — это, по сути, мошенничество.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области проверят трудоспособных и официально неработающих граждан.