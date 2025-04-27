ВАЗ и Toyota вошли в топ подержанных авто у новосибирцев в 2025 году

В первом квартале 2025 года самой популярной машиной среди жителей Новосибирской области стал ВАЗ-2107. В марте её средняя цена составила 173 тысячи рублей, что на 5,6% дороже, чем месяцем ранее, и на 19,6% выше, чем в марте прошлого года.

Аналитики Авто.ру Бизнес отмечают, что высокий спрос на эту модель обусловлен её доступной стоимостью.

Toyota Camry занимает второе место с ценой 1,95 млн рублей. За месяц она подорожала всего на 0,3%, но по сравнению с прошлым годом подешевела на 9,5%.

Третье место у Toyota Corolla. Ее стоимость — 812 тысяч рублей, цена почти не изменилась.

— Toyota традиционно популярна у жителей Новосибирской области, поэтому неудивительно, что такие объявления получают больше звонков, чем другие, — пояснили эксперты.

Напомним, что с 1 по 15 апреля 2025 года шесть популярных брендов, представленных на российском рынке, пересмотрели цены на свои новые автомобили. В большинстве случаев это привело к снижению стоимости моделей.

Ранее редакция сообщала о самых надежных машинах. Рейтинг был составлен на основе среднего процента поломок для авто в возрасте от 3 до 23 лет.