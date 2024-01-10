Сорок станций для электромобилей запустили в Новосибирске

Завершен монтаж 40 электрозарядных станций в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба СГК.
— С начала 2024-го в семи районах города действуют 40 точек зарядки. До конца года энергокомпания планирует удвоить это количество, — говорится в сообщении.
Работающие станции находятся на стенах центральных тепловых пунктов внутри жилых кварталов. Подобные зарядные устройства находятся в Дзержинском, Калининский, Заельцовском, Октябрьском, Кировском, Ленинском и Калининском районах. Отмечается, что среднее время зарядки авто составляет около 3 часов 40 минут.
— До 1 мая 2024 года станции работают в тестовом режиме и отпускают электроэнергию бесплатно, — отметили в сообщении.
До конца 2024 года в городе заработают 90 точек зарядки электромобилей.
Напомним, по оценкам экспертов, Новосибирску необходимы около 2300 зарядных станций для электромобилей. Инвестиции в эту инфраструктуру в сегодняшних ценах составят 1-1.5 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что чиновников хотят пересадить на электромобили в Новосибирске.
Фото: pixabay — bixusas
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