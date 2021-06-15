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Электросети Новосибирской области надежно отработали в праздничные дни

  • 15/06/2021, 12:00
Акционерное общество «Региональные электрические сети» обеспечило надежную работу электросетевого комплекса на всей территории Новосибирской области в День России и последующие выходные дни.

Накануне праздничных дней во всех филиалах АО «РЭС» оперативный персонал был переведен в полную готовность. На круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

В течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге, энергетики в очередной раз подтвердили готовность к любым нештатным ситуациям и в будни, и в праздничные дни, а также продемонстрировали слаженную работу и ответственный подход к обеспечению надежного электроснабжения потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика РЭС


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