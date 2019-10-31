«Мой бизнес» заякорился во «Флотилии»

— 15 октября в Новосибирске было зарегистрировано АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области». После изучения разных площадок принято решение, что центр разместится по адресу Сибревкома, 9 — это ЖК «Флотилия», — рассказал на пресс-конференции в ТАСС директор центра Михаил Космынин.

Сейчас команда центра проводит организационные мероприятия: подбор подрядчиков, дизайнеров, поставщиков оборудования для оформления офиса в соответствии с требованиями, едиными для всей РФ.

— Главная задача центра — сделать его полезным для предпринимателей. Мы постараемся создать качественную площадку, которая соединит в себе все ранее созданные в регионе объекты для поддержки малого и среднего бизнеса, — говорит Космынин.

По его словам, здесь точно разместится подразделение Фонда развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области, фонда микрофинансирования, фонда развития промышленности, центра поддержки предпринимательства, инжинирингового центра, центра инноваций в социальной сфере. Кроме того, на Сибревкома, 9 будут открыты окна МФЦ для бизнеса, подразделение «Российского экспортного центра», «Банка МСП», а также общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей.

На площадке также планируется проводить различные мероприятия для бизнеса.

— На оснащение центра будут направлены 37 млн рублей, еще около 20 млн пойдут на ремонт и создание современного дизайна в соответствии с едиными требованиями. Планируется, что он начнет работу в марте 2020 года, — пояснил Михаил Космынин.

Кроме того, команда АНО сейчас ведет работу по созданию современного, удобного и простого портала для предпринимателей. Он должен запуститься в начале 2020 года.

По информации InfoPro54, АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» арендовал в ЖК «Флотилия» под центр «Мой бизнес» около 200 квадратов. Стоимость ежемесячной аренды на момент публикации редакции узнать не удалось. По оценкам директора компании RID Analytics Елены Ермолаевой, стоимость аренды в ЖК «Флотилия» для арендатора этой категории может варьироваться от 800 до 1000 рублей за кв. м в месяц.

Сеть центров «Мой бизнес» создается в регионах России по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото Игоря Смольникова