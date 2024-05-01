Венерологи проведут День открытых дверей в поликлиниках Новосибирска

В 2 и 3 мая в поликлиниках Новосибирска пройдет День открытых дверей, в ходе которого жители региона смогут пройти осмотр врачей различных специальностей, включая дерматовенеролога, уролога, гинеколога и других, сдать анализы на наиболее распространенные заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), получить консультацию по вопросам профилактики и лечения ЗППП. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

— День открытых дверей — это возможность пройти комплексное обследование, выявить возможные риски и своевременно принять меры для сохранения своего здоровья, —подчеркнули в Минздраве.

Ранее представители ведомства сообщали о том, что в Новосибирской области, как и в России в целом, растет заболеваемость сифилисом и гонореей. Заражение сифилисом в 99,9% случаев происходит половым путем. Самый эффективный способ профилактики болезни — защищенный секс с постоянным проверенным партнером.

С 29 апреля по 5 мая в России проходит неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем. В настоящее время количество возбудителей, вызывающих ИППП более 30 —- это бактерии, вирусы, паразиты, из них — восемь встречаются наиболее часто: сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз — сегодня поддаются лечению, а 4 инфекции — гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) — являются неизлечимыми. Часто происходит заражение сразу несколькими возбудителями. Ряд ИППП повышают риск заражения ВИЧ-инфекцией в 3 и более раза.

Ранее редакция сообщала о том, что в ходе диспансеризации у новосибирцев выявлены 200 случаев онкозаболеваний.