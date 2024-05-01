Key Point открыла стажировки для студентов новосибирского университета

Группа компаний Key Point и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики подписали соглашение о сотрудничестве. Студенты вуза будут проходить производственную практику и стажировку в Центре обработки данных, который группа открыла 26 апреля на площадке Промышленного логистического парка. На данный момент это самый большой коммерческий ЦОД в Сибирском регионе и один из самых крупных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

— Сотрудничество с Key Point позволит студентам получить практический опыт работы с сетевым и серверным оборудованием, а также в целом с инфраструктурой сети центров обработки данных, — отметил исполняющий обязанности проректора по науке и цифровой трансформации СибГУТИ Александр Ефимов.

Основатель ГК Key Point Евгений Вирцер пояснил, что инфраструктура новосибирского ЦОДа отвечает требованиям международных стандартов по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения.

— Благодаря появлению в регионе дата-центра такого уровня местным компаниям станет в разы проще осуществить планы по развитию и внедрению своих высокотехнологичных сервисов, —добавил Вирцер.

Группа компаний Key Point — сеть центров обработки данных. Первым объектом сети стал дата-центр Key Point во Владивостоке общей емкостью 880 ИТ-стоек. Проект реализован при содействии ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ввод в эксплуатацию I очереди емкостью 440 ИТ-стоек состоялся 1 февраля 2023 года. ЦОДы емкостью 400-1200 стоек еще появятся в Екатеринбурге, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Махачкале, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске открывается Центр обработки данных Key Point.