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Вера Подгузова: Женщины значительно чаще мужчин инвестируют в образование детей

  • 11/09/2023, 16:09

Вера Подгузова: Женщины значительно чаще мужчин инвестируют в образование детей
Они первыми замечают негативные эффекты, например высокую инфляцию, и переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов.

В рамках дискуссии «Женский взгляд на инвестиции» на площадке форума «Capital Markets: Россия» Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, отметила, что, согласно статистике, 72% россиян, которые копят на обучение и образование детей, составляют женщины, и они обладают большим инвестиционным потенциалом, который необходимо развивать.

— ПСБ много лет занимается темой финансовой грамотности населения, анализирует получаемую информацию, проводит оценку финансового и инвестиционного поведения мужчин и женщин, их подходов к управлению своим благосостоянием. Мы пришли к выводу, что женщины более ответственны: они используют долгосрочные инвестиционные стратегии, может быть, менее доходные, но при этом и менее рискованные. Однако на фоне роста общего числа инвесторов доля женщин, которые стали инвесторами, не превышает 30%. Во многом это объясняется их недостаточной финансовой информированностью и непониманием того, как заниматься инвестиционной практикой, — сказала Вера Подгузова.

Она отметила, что для развития инвестиционного потенциала женской части населения страны необходимы специальные программы, повышающие уровень финансовой грамотности. Так, по инициативе ПСБ несколько лет назад был запущен проект «Женское лидерство в инвестициях», который вошел в план Национальной стратегии действий в интересах женщин России. Целью проекта стало создание единой информационной среды, где любой, кто интересуется инвестициями, может получить необходимые знания и поддержку в этой области. Уже разработана отдельная платформа-сайт, где не только предоставлен доступ к бесплатным знаниям об инвестициях, но и оказывается информационная поддержка всем, кто желает научиться приумножать свой капитал и правильно распоряжаться финансами.

Кроме того, в этом году ПСБ запустил инвестиционный индекс, который позволяет на регулярной основе проводить оценку сберегательно-инвестиционной активности населения России. По итогам первого исследования индекс составил 54 пункта из 100 возможных, поэтому текущий уровень инвестиционно-сберегательной активности сейчас ближе к нижней границе среднего, что также свидетельствует о потребности россиян в консультационных и обучающих услугах, которые бы расширил их инвестиционные возможности. В рамках исследования проводилось изучение и женского подхода к инвестициям.

— Женщины чаще ориентированы на сохранение своих сбережений, в период нестабильности первыми замечают негативные эффекты, например высокую инфляцию, и переориентируют семейные сберегательные стратегии в сторону сохранения доходов. Это очень рациональный сегмент населения, обладающий высоким потенциалом инвестирования. Исследование также показало, что среди трудоустроенных россиян женщины берут кредиты заметно чаще мужчин, но при этом более ответственно смотрят на долговые обязательства: так, среди них в два раза меньше тех, кто считает нормальным допустить просрочку по кредиту, — отметила основные результаты исследования Вера Подгузова.

В дискуссии приняли участие представители Московской биржи, аналитического центра НАФИ, компании STONE, а также инвестиционные советники. Участники обсудили особенности вовлечения женщин в инвестиции, популяризацию инвестиций среди женской аудитории, инвестиционные возможности для женщин как в России, так и на территории Евразийского пространства, а также подход к формированию капитала для детей.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ инвестиции в образование детей женское лидерство Вера Подгузова


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