В горсовет Бердска на довыборах прошли справедливоросс и единоросс

Подведены итоги довыборов в горсовет Бердска по округу №14 (район Преображенского кафедрального собора и военного городка). Большинство голосов набрал лидер местного отделения партии «Справедливая Россия» — «За правду» Фируз Хасанов. Он набрал 327 голосов избирателей. Помимо него на участие в выборах по округу заявились еще 7 кандидатов.

Фируз Хасанов, заместитель директора Бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕМПЛООБМЕННИК», многодетный отец и многократный чемпион Новосибирской области. С февраля 2023 года возглавляет Бердское отделение партии.

Фируз Хасанов ежемесячно оказывает помощь бойцам СВО через благотворительный фонд «Армия Добра» и волонтерское движение «Журавлик», лично доставлял гуманитарную помощь ребятишкам Донецкой народной республики, за что недавно удостоился благодарности и.о. министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Ю.И. Мартынова, сообщает пресс-служба партии.

За депутатский мандат на округе №1 боролись 6 кандидатов. Победил единоросс Максим Аредаков, получивший 496 голосов. Аредаков с 2004 года работает индивидуальным предпринимателем. При регистрации сообщил сведения о судимости: ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», погашена 20.04.2001 году. На округе №1 довыборы были объявлены после смерти предыдущего депутата-единоросса Мкрытча Овсепяна.

Напомним, на муниципальных выборах 8-10 сентября 2023 года проходило 23 избирательные кампании. На них замещалось 47 депутатских мандатов. Как отметила председатель облизбиркома Ольга Благо, экстремальных ситуаций на выборах не было.

По итогам кампании 37 мандатов получили кандидаты от «Единой России»

3 — от КПРФ

2 — от «Пенсионеров России»

По 1 — от ЛДПР и «Справедливой России»

3 — самовыдвиженцы.

Ранее редакция сообщала, что фракция КПРФ в горсовете Бердска сократилась на одного депутата. Аркадий Брагин, баллотировавшийся по округу №14, переехал в другой регион.