Вернуть воду на станцию: Новосибирская ТЭЦ-4 строит систему оборота стоков

Цель проекта — исключить сброс ливневых и производственных стоков в городской коллектор, сократить потребление технической воды. Стоимость проекта, по состоянию на март, составляет 46 млн рублей.

В конце 2021 года инженеры завершили проектирование системы полного оборота сточных вод для ТЭЦ-4.

Изначально производственный цикл станции включал в себя слив паводковых и дренажных вод, которые образуются на ТЭЦ, в городской коллектор. Сейчас эта система морально устарела.

Чтобы наладить возврат стоков на ТЭЦ, потребуется построить комплекс сооружений и коммуникаций — в частности, канализационную насосную станцию, очистные сооружения, систему трубопроводов.

Новосибирский подрядчик «СибСтройКомплект» с начала года приступила к работе.

В настоящее время строители готовят площадку для устройства канализационной насосной станции. Она будет собирать и направлять стоки в локальную систему отчистки.

Сооружение требуется построить на трехметровом углублении в земле, чтобы насосы могли забирать воду ниже уровня прокладки коллектора.

Следующим этапом станет строительство железобетонных очистных сооружений — с применением современных фильтрующих материалов.

Для возможности возврата воды при проливном дожде система рассчитана на пропуск до 400 кубических метров ливневых вод в час. Это мощность с запасом превышает среднечасовую необходимость ТЭЦ-4.

Между насосной станцией, очистными объектами и циркуляционным водоводом строители проложат 380-метровый трубопровод. Для этого применят технологию горизонтально направленного бурения. Сами трубы изготовлены из полиэтилена низкого давления — такие не подвержены коррозии.

Строительство планируется завершить к ноябрю этого года. По замыслу инженеров, система возврата воды в производственный цикл прослужит на ТЭЦ-4 не менее 50 лет.