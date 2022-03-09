Аграриям сохранят кредиты на посевную по ставке не более 5% годовых

— Наиболее существенным вопросом для аграриев сегодня является стоимость заемных средств на проведение весенних полевых работ. Эта задача решена. 3 марта правительство РФ приняло постановление №280 о внесении изменений в правила предоставления субсидий российским кредитным организациям из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозпроизводителям, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Он уточнил, что, согласно постановлению правительства РФ, бюджет будет субсидировать 100% ключевой ставки ЦБ. При этом сельхозпроизводителям заемные средства на проведение сезонных полевых работ будут выдаваться по ставке, не превышающей 5%.
— Данным постановлением также предусмотрена возможность пролонгации привлеченных кредитов с сохранением льготной процентной ставки, — заявил Лещенко. — Это очень важное и своевременное решение. Прошу коллег в муниципалитетах оперативно поработать с сельхозпроизводителями, которым необходимы заемные средства.
Министр также заверил, что у АПК региона заключены договоры на поставку ГСМ, причем объемы превышают прошлогодние, так как сельхозпроизводители планируют увеличивать посевные площади. На дизтопливо предусмотрена скидка, поставки летнего топлива начнутся с 20 марта.
— На текущую дату мы видим положительную динамику ценообразования на оптовом рынке ГСМ: цены снижены до 4030 рублей за тонну. На летнее дизтопливо цены пока не сформированы, — добавил Евгений Лещенко.
С этой недели на оперативном совещании правительства представители министерств Новосибирской области будут докладывать о влиянии санкций, объявленных против России, на экономику региона. Об этом на совещании 9 марта предупредил членов правительства губернатор Андрей Травников.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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