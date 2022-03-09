Один из крупнейших в мире производителей косметики приостановит работу своих магазинов в России

Французская компания L’Oreal намерена приостановить работу своих магазинов на территории России в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Тем не менее, по его данным, завод компании, расположенный в Калужской области, где производятся краски для волос, шампуни и средства личной гигиены, продолжит работу. Группа также заявила, что «приостановила все промышленные и рекламные инвестиции» на территории РФ.

Ранее компания выступала с осуждением специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. По ее данным, большинство из 326 сотрудников L’Oreal остаются на Украине, и компания оказывает им материальную поддержку.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.