Весь общественный транспорт Новосибирской области попадет в 2ГИС

На XII Международном сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2021) в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2021» компании 2ГИС и «Акронис-Инфозащита» подписали соглашение. Оно включает в себя развитие региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области и ее интеграцию с картами 2ГИС. Согласно документу, в мобильном приложении и на сайте 2ГИС будут отображаться межмуниципальные и муниципальные маршруты общественного транспорта – всего более 100 маршрутам в различных районах Новосибирской области.

Напомним, что в конце апреля минцифра Новосибирской области презентовала модернизированную региональную навигационно-информационную систему, позволяющую эффективнее контролировать работу общественного транспорта и действия водителей, планировать расписание и составлять аналитические сводки.

Соглашение с «Акронис-Инфозащита» направлено на решение задач в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» по импортозамещению. Стороны договорились совместно развивать цифровизацию региона, увеличивать долю использования российского серверного программного обеспечения, а также осуществлять другие совместные проекты, значимые для региона и его жителей.

Международный сибирский форум «Индустрия информационных систем» проходит с 25 по 27 августа в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2021». Предметом обсуждения на площадках в этом году стали цифровое государство, IT-технологии в медицине, искусственный интеллект и другие актуальные и востребованные цифровые вопросы.