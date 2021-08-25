Выборы по-бердски: ритуальный венок для конкурента?

Родители кандидата в депутаты в горсовет Бердска, самозанятой 19-летней Дарьи Артамоновой (независимая), получили необычное послание, предположительно от конкурентов дочери по избирательному округу — ритуальный венок.

— «Курьер» принес моей матери посылку для Дарьи Александровны. Похоронный венок. С ленточкой «Александр Николаевич, Галина Александровна, вместе скорбим по Дарье», — сообщат Дарья Артамонова на своей странице в соцсети, приложив фото зловещего послания. — Угроза? Очень низко. Вы показали свою сущность. Ничего человеческого от вас ждать нельзя, я поняла.

Как рассказывает девушка, она уже подала по этому поводу заявление в правоохранительные органы.

— Очень жду расследования дела, — комментирует ситуацию кандидат в депутаты. — Всё-таки, я думаю, это не просто хулиганство над зарегистрированной кандидаткой в депутаты, а прямая угроза смерти. Вопрос: за чей счет банкет?

По информации Бердской городской избирательной комиссии, на территории данного округа в качестве депутатов горсовета следующего созыва, помимо Дарьи Артамоновой зарегистрированы гендиректор ООО «Бердский торг» Роман Бабенец («Справедливая Россия – За правду»), замдиректора ООО «Сантехэксплуатация», депутат горсовета Михаил Гоголь (самовыдвижение, член «Единой России»), главный энергетик ООО ПО «Сиббиофарм» Алексей Жуков («Родина»), гендиректор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Павел Кузеванов (самовыдвижение), воспитатель детсада №12 «Красная шапочка» Елена Невеличко (ЛДПР), главный инженер спортклуба «Кристалл» Павел Шаяхметов («Единая Россия»).

Стоит напомнить, что с «подарком» похоронной тематики от недоброжелателей годом ранее столкнулась одна из кандидатов в депутаты, а ныне депутат горсовета Новосибирска Инна Ильиных (округ №38, Октябрьский район). Неизвестные прислали кандидату фото могилы её близкого родственника, сделанное вскоре после его похорон, и записку с угрожающим содержанием.

Выборы депутатов горсовета Бердска должны состояться в единый день голосования 17 — 19 сентября. В это же время на территории Новосибирской области будут проходить и выборы депутатов Государственной Думы.