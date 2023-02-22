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Весна в Сибири: какая погода ожидает жителей сибирских регионов весной 2023 года

  • 22/02/2023, 16:54
Весна
Мы почти пережили зиму и с нетерпением ждем весны. Что ждет нас в весенние месяцы?

Как быстро и незаметно пролетело время. Ещё буквально вчера синоптики наперебой кричали о том, что наступает одна из самых аномальных зим за последние десятилетия, которая принесёт с собой не только ужасные снежные заносы, но и крепкий морозы со всеми вытекающими последствиями. Но вот уже календарная зима подходит к концу, а зимних аномалий в большинстве регионов практически не было. Несколько недель морозов, кое-где метели, но при этом большая часть регионов осталась даже без обильного снега. Однако синоптики не сдаются. Все ужасы зимы обещает взять на себя грядущая весна, которая уже сейчас обещает жителям России и обильные снегопады, и затяжные холода. Особенно в регионах Сибири.

Весна 2023: какой она обещает быть?

Подходящая к концу зима для большей части российских регионов стала крайне неоднородной. С одной стороны, в самый её разгар страну накрыли аномальные и для большинства бесснежные морозы, которые держались несколько недель. Затем по стране пронесся снежный циклон. С другой стороны, все эти явления были кратковременными в масштабах целого сезона, и настоящей стабильной зимы практически никто не увидел.

И вот теперь синоптики обещают, что весна частично возьмёт на себя обязанности зимы, так что погодные аномалии дойдут до жителей российских регионов уже в грядущем марте. Весенний старт обещает быть холодным и снежным. Столбик термометра рухнет до показателей, которые характерны для середины самого холодного сезона. Начнутся обильные снегопады, которые в середине апреля превратятся в ливни с грозой и молниями, которые буквально зальют всю страну.

В мае допускается повышенная ураганная активность. Смерчи, перепады давления, температурные качели (и даже ночные заморозки в начале месяца, например, в сибирских районах). Погода обещает стабилизироваться лишь к середине июня.

Погода в Сибири весной 2023

Сейчас синоптики говорят о том, что начало месяца станет весьма тёплым для жителей сибирских регионов. Днём температура не будет опускаться ниже -4 градусов в дневное время и ниже -12 градусов в ночные часы, а к концу месяца даже возможно дневное потепление, при котором столбик термометра будет подниматься до +2 градусов.

Однако вместе с теплом в марте придут и обильные снегопады, которые будут доминировать в большинстве районов Сибири до начала апреля. В апреле снегопады постепенно сменятся на обильные дожди. Температура к середине месяца поднимется до +6 градусов в дневные часы, а ночью она будет колебаться в пределах -1..+2 градусов. Но расслабляться не стоит. В северных районах в эти дни возможны и внезапные ночные заморозки.

Начало мая ознаменуется повышением дневных температур. В первых числах месяца столбик термометра поднимется до +11..+15 градусов, сократится и количество дождей. Жителей Новосибирска и вовсе ждёт аномальное потепление – здесь в дневные часы столбик термометра может подняться до +17..+19 градусов.

Прогноз погоды для Новосибирска

Новосибирску синоптики сулят крайне нестабильную весну. Зима здесь затянется и не отступит аж до начала апреля. Обещаются обильные снегопады, которые затем резко сменятся затяжными ливнями. Окончательно весна придёт в регион лишь к середине мая.

Март

Март станет для Новосибирска четвёртым «зимним» месяцем. В течение всего месяца регион ждут ночные морозы и небольшое потепление в дневные часы, которое будет сопровождаться обильными снегопадами. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до -12..-16 градусов, днём же воздух будет прогреваться до -5…-2 градусов. Если судить по карте, то новосибирский регион попадёт в зону, где в начале весны ожидается температура выше нормы в дневные часы. Такая же ситуация ждёт и соседние города – Красноярск, Томск, Кемерово.

Тепло не придёт в регион вплоть до начала апреля. Лишь 31 марта синоптики обещают повышение температуры воздуха до +2 градусов и мокрый снег. В ночные же часы температура будет оставаться минусовой вплоть до конца апреля.

Апрель

Первая половина месяца, наконец, подарит жителям новосибирского региона первые звоночки весны. Постепенно воздух начнёт прогреваться. В дневные часы температура воздуха повысится до отметки +2..+5 градусов, а в ночные часы до -1..0 градусов. Снежные бураны сменятся обильными ливнями, которые будут продолжаться почти весь месяц с редкими перерывами.

Окончательно тепло придёт в регион лишь к концу месяца. В дневные часы столбик термометра уже 27 апреля будет показывать +13..+15 градусов, но в ночные часы плюсовая температура будет всё ещё непостоянной, возможны и внезапные заморозки, так что аграриям, садоводам и огородникам следует быть начеку.

Май

Окончательный приход весны жителям новосибирской области стоит ждать лишь в мае. В начале месяца стоит ожидать рекордного для Сибири тепла: в некоторых районах ожидается повышение температуры в дневные часы до отметок в +12..+19 градусов, ночью же воздух прогреется до +5..+12 градусов. Дожди в начале мая не отступят, но солнечных дней станет несколько больше, чем в предшествующем апреле.

К середине месяца ожидается окончательное установление теплой погоды, риск возвращения ночных заморозков будет минимальным. Сократится и количество осадков. К концу мая температура воздуха в дневные часы достигнет комфортных отметок в +21..+23 градуса, а в ночные часы столбик термометра достигнет +16..+18 градусов. Что касается осадков, то конец весны сулит жителям Новосибирска сухую и солнечную погоду без каких-либо перепадов.

Фото с сайта freeimges.com

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