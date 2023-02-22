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Защита Донбасса, социальная поддержка и сигналы бизнесу

  • 22/02/2023, 16:30
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послание президента России
Что новосибирские политики услышали из очередного послания президента России Федеральному Собранию.

Позиции насчет Донбасса совпадают

Напомним, что озвученное накануне послание президента РФ Владимира Путина можно условно разделить на два блока: «военный» — касающийся участия России в спецоперации на территории Донбасса и Украины, а также «мирный» — о решении актуальных проблем внутри России. Что касается первой части, то, как следует из постов в соцсетях и на официальных сайтах органов власти системных новосибирских политиков, по поводу спецоперации вопросов нет ни у кого.

— Позиции президента и КПРФ относительно Донбасса совпадают, — комментирует депутат Госдумы, секретарь Новосибирского реготделения КПРФ Ренат Сулейманов. Донбасс надо было защищать от киевского режима. Мы согласны с его характеристикой этого режима как последователей крайнего национализма и нацизма. Был блок, посвященный экономике, отмечалось, что мы выстояли несмотря на объявленные санкции. Заявлено о снижении инфляции до 4-5%, отмечалась роль оборонно-промышленного комплекса страны.

Коллега Сулейманова по Госдуме, справоросс Александр Аксененко, помимо стратегических задач, озвученных президентом в «военном» блоке его выступления, отмечает и социальные, в частности поддержку военнослужащих и их семей.

Крайне важным был посыл про обязательства перед участниками и семьями участников СВО, считает Аксененко.  «Без казенщины и бюрократии!» создать Госфонд помощи и координации социальной, медицинской и психологической поддержки. Конечно, основные ожидания были по поводу готовности к решительным и одновременно взвешенным действиям в вопросе безопасности страны. В ответ на один из тезисов «это они развязали войну» услышали объявление о приостановке участия РФ в Договоре о​ СНВ-3. Уверен, обе палаты парламента поддержат это решение своими голосами.

Наиболее кратко из парламентариев от Новосибирской области высказался единоросс, депутат Госдумы Олег Иванинский.

Каждое слово президента это слово поддержки, прежде всего людям, которые сейчас защищают нас с вами, поддержки семей, говорит депутат. Это большие программы, которые будут делаться. Вместе будем со своей страной.

О готовности реализовать данные меры на территории Новосибирской области заявляет губернатор Андрей Травников.

Создание государственного фонда по оказанию помощи участникам боевых действий и семьям военнослужащих безусловно, это важное управленческое решение, говорит губернатор. Сегодня работа делается большая во всех регионах, в том числе во всех муниципалитетах Новосибирской области. Мы стараемся скоординировать ее, но появление такой единой государственной структуры позволит привлекать не только дополнительные финансовые ресурсы, но, самое главное, создать единую систему оказания помощи бойцам и их родным. Новые инициативы главы государства будем внедрять в нашем регионе.

Такая инициатива находит поддержку и в областной законодательной власти.

Отдельной темой заслуженно под аплодисменты президент говорил о системной поддержке наших военнослужащих и их семей, комментирует председатель Заксобрания области Андрей Шимкив. Единый государственный фонд поддержки это не только финансовые гарантии для ребят, но и не менее важная моральная поддержка государства. Это важно сейчас слышать и чувствовать всем: страна знает своих защитников. Знает и поддерживает. Это очень важно для каждого знать и чувствовать, что мы вместе.

Сигналы для бизнеса

Некоторые из политиков в послании президента отметили новые сигналы для бизнес-сообщества.

Одним из самых ярких получился посыл бизнесменам, считает Александр Аксененко. Про фальшивку «тихой гавани» деофшоризацию. Учесть ошибки прошлого, перестать пресмыкаться перед Западом, а делать уверенные шаги к запуску новых проектов в стране, вкладывать в Россию, инвестировать в предприятия. Самое время быть со страной, самое время для развития!

О подобном посыле говорит и Андрей Травников.

Новый сигнал, который прозвучал надо не только жить и зарабатывать в своей стране, необходимо вкладывать в родную страну, заниматься ее развитием, напоминает губернатор. Я уверен, что это не только дополнительная возможность для социального и экономического развития регионов, это новый толчок для научно-технологического развития России. Как сказал один из крупных предпринимателей, мы покупаем западные технологии для того, чтобы не отстать от западных конкурентов, но никогда не ставили перед собой цель их обгонять и вкладываться в собственные опережающие технологии и исследования. Уверен, что теперь мы такую возможность получим. Для Новосибирской области это очень важно.

Шансы для социальной инфраструкуры?

Ряд политиков выделяют в послании тезисы о развитии социальной поддержки и социальной инфраструктуры.

Средства на ремонт школ с 2025 года будут выделять регионам на систематической основе, отмечает депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Максим Гулин (Новосибирская, Томская области). Я вижу запущенные здания детсадов, школ и техникумов и пытаюсь помочь во всех случаях. Рад, что для президента так же важно решить эту проблему.

Его коллега по Госдуме, коммунист Ренат Сулейманов, как сообщается на сайте регтделения КПРФ, обратил внимание на обещание продолжить инфраструктурные проекты: строительство автомагистрали, которая должна дойти до Новосибирска и Иркутска, модернизацию Транссиба и БАМа, выделение дополнительных 50 млрд рублей на приобретение общественного транспорта в российских городах. Кроме того, депутат отметил для себя предложение президента о создании фонда помощи семьям участников спецоперации, подразделения которого будут действовать во всех регионах страны.

В послании прослеживалась солидарность с жителями новых регионов России  в качестве мер планируется введение материнского капитала для детей, родившихся после 2007 года, цитирует Сулейманова сайт КПРФ.

 

Ранее редакция сообщала том, как послание президента восприняли представители бизнес-сообщества.

Фото администрации Беловодского района ЛНР

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Российская Федерация Новосибирская область

Теги : социальная поддержка Послание президента поддержка Донбасса поддержка бизнеса


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