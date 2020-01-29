Большинство россиян предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом

Большинство россиян — 76,5% — предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Чаще всего такой способ выбирают в Москве и Санкт-Петербурге — такой ответ дали 81,5% и 78,5% опрошенных соответственно. В городах с населением 100-700 тыс. человек так отвечали примерно 72% респондентов. К таким выводам пришли эксперты АО «Райффайзенбанк».

Отмечается, что среди тех, кто пользуется безналичными способами оплаты, 90,7% применяют карты, 30% расплачиваются смартфоном и только 2,6% иногда пользуются для оплаты часами.

Безналичный способ в России используют и для небольших переводов семье и друзьям — так ответили 82,3% опрошенных. Наименее популярен этот способ в городах с населением 100-300 тыс. человек.

Однако полностью от наличных отказаться не смог никто.

— Наряду с картами и смартфонами, россияне продолжают расплачиваться кэшем. Основной причиной опрошенные назвали проблемы с терминалами оплаты — их либо нет, либо случилась поломка. На этот случай многие предпочитают иметь с собой небольшую сумму наличных денег. Около 3% респондентов признались, что боятся обмана или технических проблем с безналичными платежами, поэтому пользуются наличными, — отмечают специалисты.

Чаще всего платить наличными россиянам приходится на рынках, в транспорте или такси, а также в магазинах у дома. В Москве чаще приходится использовать наличные в кафе и ресторанах (так ответили 51% опрошенных). В городах с населением 100-300 тыс. человек значительно чаще за наличные покупают лекарства (45,5% опрошенных). Реже всего этот способ оплаты используют при покупке электроники, товаров для ремонта и книг.

— Обычно платеж наличными не превышает 1000 рублей — так ответили почти 74% респондентов. Самая распространенная сумма — менее 300 рублей (30,6%). Относительно крупные платежи — на сумму более 2000 рублей — чаще всего совершают в Москве (13,5%), а реже всего в городах с населением в 300-700 тыс. человек (8,5%), — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие около 1000 человек старше 18 лет, проживающие в больших и малых российских городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru