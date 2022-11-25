Январскую пенсию выплатят в декабре

Пенсионеры, пенсия которым начисляется ежемесячно до 8 числа, в конце декабря получат эту выплату за январь следующего года, напомнила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

При этом те, кому денежные средства начисляются после 8 числа, получат их в соответствии с графиком.

Эксперт отметила, что дополнительные праздничных доплат к пенсии не существует. Но отдельные работодатели оказывают своим вышедшим на пенсию сотрудникам материальную помощь в виде выплаты до четырех тысяч рублей, подарков или продуктовых наборов.

— Это может выплата в размере до четырех тысяч рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами, — напомнила она.

Ранее редакция сообщала, что до 1 декабря все, кто желает, могут сменить пенсионный фонд. Особенно поторопиться стоит тем, кто планирует сменить страховщика или претендует на надбавку за иждивенцев.

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