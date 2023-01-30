Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в Государственной думе официально выступила против возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Об этом говорится в заявлении её лидера Сергея Миронова.

— Новосибирск — один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра, — заявляет Миронов. — Но теперь и здесь запущен знакомый процесс — Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы «по заявкам» граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят. Причем с самими гражданами это даже не обсуждают — их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических «молчунов». Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, ЕР («Единая Россия» — Ред.) оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника.

По словам лидера фракции справороссов, необходимо не только сохранить прямые выборы в Новосибирске, но и распространить этот опыт по всей стране.

Напомним, что на минувшей неделе Общественная палата Новосибирской области закончила обсуждать инициативу по замене прямых выборов главы города на конкурсные процедуры. По словам председателя палаты Галины Гридневой, все участники обсуждений высказались «За».

В то же время, как следует из релизов, размещённых на сайте палаты, среди обсуждавших более-менее значимых политиков не числилось. Некоторые из них высказывались заочно на своих страницах в соцсетях или в отдельных комментариях СМИ. Среди среди политиков, публично поддерживающих прямые выборы депутат Госдумы, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов, вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ), председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (беспартийный, во фракции КПРФ), депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина, Сергей Бойко и Антон Картавин, реготделение несистемной партии «Яблоко». Среди противников — первый вице-спикер Заксобрания, секретарь реготделения партии единороссов Андрей Панфёров, депутат Госдумы, единоросс Олег Иванинский, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, председатель комиссии по контролю органов исполнительной власти Андрей Гудовский, лидер реготделения партии «Родина», депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин и некоторые другие. От представляемых ими политических партий или структур власти официальных заявлений по этому поводу не было. Не высказывались по данному поводу и руководители города и области — мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор области Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о политических трендах в Новосибирской области по итогам прошлого года.