Рекламодателям

Отмену выборов мэра Новосибирска начали комментировать на федеральном уровне

  • 30/01/2023, 15:23
Автор:
Сергей Миронов об отмене выборов мэра Новосибирска
С официальным заявлением выступил глава думской фракции справороссов.

Фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» в Государственной думе официально выступила против возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Об этом говорится в заявлении её лидера Сергея Миронова.

Новосибирск один из шести и самый крупный региональный центр, где еще сохраняются прямые выборы мэра, заявляет Миронов. Но теперь и здесь запущен знакомый процесс Общественная палата за 20 минут принимает поворотное решение якобы «по заявкам» граждан, а единороссы в Заксобрании против такого предложения наверняка не устоят. Причем с самими гражданами это даже не обсуждают их просто отстраняют от избирательных процессов, превращают в этаких политических «молчунов». Каждый раз, отменяя прямые выборы мэров в том или ином городе, ЕР («Единая Россия»  Ред.) оскорбляет людей, якобы не способных выбрать себе градоначальника.

По словам лидера фракции справороссов, необходимо не только сохранить прямые выборы в Новосибирске, но и распространить этот опыт по всей стране.

Общественная палата о выборах мэра

Общественная палата области проголосовала за отмену выборов мэра Новосибирска

Напомним, что на минувшей неделе Общественная палата Новосибирской области закончила обсуждать инициативу по замене прямых выборов главы города на конкурсные процедуры. По словам председателя палаты Галины Гридневой, все участники обсуждений высказались «За».

В то же время, как следует из релизов, размещённых на сайте палаты, среди обсуждавших более-менее значимых политиков не числилось. Некоторые из них высказывались заочно на своих страницах в соцсетях или в отдельных комментариях СМИ. Среди среди политиков, публично поддерживающих прямые выборы депутат Госдумы, секретарь реготделения КПРФ Ренат Сулейманов, вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ), председатель комиссии по наказам избирателей Александр Бурмистров (беспартийный, во фракции КПРФ), депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Светлана Каверзина, Сергей Бойко и Антон Картавин, реготделение несистемной партии «Яблоко». Среди противников первый вице-спикер Заксобрания, секретарь реготделения партии единороссов Андрей Панфёров, депутат Госдумы, единоросс Олег Иванинский, председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев, председатель комиссии по контролю органов исполнительной власти Андрей Гудовский, лидер реготделения партии «Родина», депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин и некоторые другие. От представляемых ими политических партий или структур власти официальных заявлений по этому поводу не было. Не высказывались по данному поводу и руководители города и области мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор области Андрей Травников.

 

Ранее редакция сообщала о политических трендах в Новосибирской области по итогам прошлого года.

Фото из группы партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» ВКонтакте

371

Рубрики : Власть Политика Город

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : отмена выборов мэра Госдума РФ


Спецоперация на Украине

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Евгений Лебедев уехал в зону спецоперации

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Взаимодействовать с избирателями будут помощники депутата.
Читать статью >>
уборка снега

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

Даже в ущерб федеральным и региональным дорогам.
Читать статью >>
задолженность предпринимателям по контрактам

Благодаря прокурорам в Сибири предпринимателям выплатили более 3,5 млрд. рублей по контрактам

В Новосибирской области только у Минздрава в 2022 году прокуроры насчитали задолженность по190 контрактам.
Читать статью >>
Какие законы вступают в силу в феврале 2023

Какие законы вступают в силу в феврале 2023

Увеличение размера соцвыплат и маткапитала, квота на вступление в вуз детей участников спецоперации, ответные меры на потолок цен на российские энергоресурсы и другие.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

АвтоВАЗ выпускает легковые автомобили только трех цветов из-за дефицита краски

30/01/2023, 16:08

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

30/01/2023, 16:03

Весной в Новосибирской области начнется «подчищающая» вакцинация от кори

30/01/2023, 15:28

Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

30/01/2023, 13:14
Популярное

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59

В 15 российских регионах выросла средняя премия по ОСАГО

28/01/2023, 11:00

Финансовый гороскоп на февраль 2023 года для каждого знака зодиака

27/01/2023, 16:29
Новости компаний

ВТБ: закон о расширении деятельности НПФ приведет к росту пенсионного рынка

30/01/2023, 11:30

Банк Уралсиб запустил расчеты в турецких лирах

30/01/2023, 10:56

Получите гарантию на бланке по форме бенефициара

27/01/2023, 18:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска