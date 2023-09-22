Вести с полей: что происходит с аэробусом, севшим в пшеницу под Новосибирском

Знаменитый на всю страну Аэробус-320 еще стоит в новосибирском пшеничном поле. А его сохранности и дальнейшей судьбе тщательно заботится авиакомпания. Представитель «Уральских авиалиний» ответил на популярные вопросы о воздушном судне в своем официальном Телеграм-канале.

― В каком состоянии самолёт сейчас?

― По предварительной технической оценке специалистов, воздушное судно в хорошем состоянии. Самолёт не имеет серьезных повреждений и в будущем, скорее всего, сможет выполнять полёты. В процессе посадки в один из двигателей попало небольшое количество грунта, незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора двигателя, развернута передняя стойка шасси. Была выявлена и устранена причина неисправности одной из гидросистем. Когда мы закончим оценку состояния силовых элементов, будем поэтапно заменять поврежденные элементы вентилятора двигателя. Программа работ уже есть, она включает оценку силовых элементов лайнера: узлы крепления шасси, замена элементов двигателя. Аппаратуру для проверки методом неразрушающего контроля мы отправили на место из Екатеринбурга. С самолета были сняты только речевой и параметрический самописцы. Надувные трапы отправлены в Екатеринбург в авиационный технический центр, после их обслуживания они будут установлены обратно на борт. Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт.

― Какое количество технических специалистов работают на месте? Когда прибыла техническая бригада?

― На месте работают три инженера авиационного технического центра авиакомпании. Они прибыли незамедлительно и пробудут до окончания работ и консервации самолёта. Дополнительные работы по диагностике будут выполнять ещё два специалиста.

― Что будет дальше с воздушным судном?

― Самолёт пока будет оставаться на поле до момента его транспортировки. На это может потребоваться несколько месяцев, поэтому на воздушном судне необходимо выполнить работы по хранению. Вокруг самолёта сейчас устанавливается ограждение, ожидаем, что оно будет готово к концу текущей недели. Сейчас он круглосуточно под надзором охранного предприятия, для них установили тёплые времянки на шесть человек.