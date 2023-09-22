82-летний водитель сбил школьницу на зебре в Новосибирске

Сегодня, 22 сентября, на территории Дзержинского района водитель сбил 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

― 82-летний водитель на «Шевроле Ланос», двигался по ул. Волочаевская в пути следования у дома 64 по совершил наезд пешехода, который переходил проезжую часть, ― говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка.

― Она доставлена в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, ― отметили в сообщении.

Инспекторы сообщили, что школьница переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель сбил школьницу и сбежал с места ДТП в Новосибирске.