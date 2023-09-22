Мэр Локоть прокомментировал желание Академгородка стать самостоятельным

— У нас нет планов деления муниципалитета на части. Мы вообще не рассчитываем такие перспективы, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

Он напомнил, что сейчас в регионе реализуется программа развития Академгородка — Академгородок.2 и немалая доля пунктов плана принадлежит муниципалитету.

— Сегодня весь муниципалитет восстанавливает дорожно-транспортную сеть, велодорожки в Академгородке. Усилиями Новосибирска построен новый корпус к лицею, новое здание школы №3, строится музыкальная школа, — перечисляет Локоть. — Если вспомнить опыт великих предков, то Михаил Лаврентьев не ставил вопрос об его отделении от Новосибирска. Напротив, он принимал участие в развитии города в целом.

— Субъектность Академгородка — одна из самых главных проблем для нашего развития. 10 сентября пройдут выборы губернатора, после чего мы планируем поднять этот вопрос серьезно. До выборов поднимать его не будем, — отмечал на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023 председатель СО РАН, вице-президент РАН Валентин Пармон.

Напомним, ученые, инновационные компании и общественники Академгородка уже неоднократно заявляли о планах выйти из состава Новосибирска.

Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев поддержал Валентина Пармона в желании Академгородка выйти из состава города.

— Новосибирск не связывает себя с Академгородком. Мне печально видеть такую недооценку Академгородка со стороны города. Если Академгородок будет сильным, то он потянет за собой весь регион. Пришла пора решать этот вопрос, — говорила Ирина Травина.

Напомним, инициативная группа Академгородка уже несколько лет прорабатывает вопрос изменения структуры управления Академгородка. Президента ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина рассказывала Infopro54, сейчас Академгородок не может полноценно развиваться, так как не является субъектом, а стратегия развития Новосибирска не предусматривает его развитие.

Также обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка. Инициаторы считали, что в него, помимо, собственно, Академа, могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую. Сейчас речь идет о выделении Академгородка в отдельное муниципальное образование.

Инициаторы отделения заявляли, что поднимут этот вопрос после выборов губернатора Новосибирской области.

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