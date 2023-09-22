Мэр Локоть прокомментировал желание Академгородка стать самостоятельным

— У нас нет планов деления муниципалитета на части. Мы вообще не рассчитываем такие перспективы, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.
Он напомнил, что сейчас в регионе реализуется программа развития Академгородка — Академгородок.2 и немалая доля пунктов плана принадлежит муниципалитету.
— Сегодня весь муниципалитет восстанавливает дорожно-транспортную сеть, велодорожки в Академгородке. Усилиями Новосибирска построен новый корпус к лицею, новое здание школы №3, строится музыкальная школа, — перечисляет Локоть. — Если вспомнить опыт великих предков, то Михаил Лаврентьев не ставил вопрос об его отделении от Новосибирска. Напротив, он принимал участие в развитии города в целом.
— Субъектность Академгородка — одна из самых главных проблем для нашего развития. 10 сентября пройдут выборы губернатора, после чего мы планируем поднять этот вопрос серьезно. До выборов поднимать его не будем, — отмечал на конференции «Новые принципы развития партнерства инновационного бизнеса с наукой для обеспечения технологического суверенитета» в рамках Технопрома-2023 председатель СО РАН, вице-президент РАН Валентин Пармон.
Президент Некоммерческого партнерства «Союз развития наукоградов России» Виктор Сиднев поддержал Валентина Пармона в желании Академгородка выйти из состава города.
— Новосибирск не связывает себя с Академгородком. Мне печально видеть такую недооценку Академгородка со стороны города. Если Академгородок будет сильным, то он потянет за собой весь регион. Пришла пора решать этот вопрос, — говорила Ирина Травина.
Также обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка. Инициаторы считали, что в него, помимо, собственно, Академа, могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую. Сейчас речь идет о выделении Академгородка в отдельное муниципальное образование.
Инициаторы отделения заявляли, что поднимут этот вопрос после выборов губернатора Новосибирской области.
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Фото Infopro54
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