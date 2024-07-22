Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Новосибирском

В лобовом столкновении двух автомобилей на трассе в Новосибирской области пострадали четыре человека. Авария произошла в Новосибирском районе вечером 21 июля.
По информации Госавтоинспекции, около 20:25 часов на 25 км автодороги К-19Р водитель автомобиля ВАЗ-2109, объезжая пробку в прямом направлении по полосе, предназначенной для поворота направо, совершил столкновение с автомобилем Nissan Terrano, который двигался во встречном направлении и осуществлял поворот налево.
— В результате ДТП различные травмы получили три пассажирки ВАЗа и водитель Nissan. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются, — рассказали в региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что на трассе в Новосибирской области под колесами автомобиля погиб пешеход. В ГАИ отметили, что у погибшего мужчины на верхней одежде отсутствовали светоотражающие элементы.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО.
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