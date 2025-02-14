Ветераны и участники СВО смогут строить карьеру в мирной жизни

В феврале начнется регистрация желающих участвовать в проекте «Герои НовоСибири». На заседании Общественного Совета обсуждались ключевые этапы его реализации.

Губернатор Андрей Травников напомнил, что с 2024 года по распоряжению Президента Владимира Путина стартует образовательная программа «Время Героев» для ветеранов и участников СВО. В декабре прошлого года на съезде «Единой России» Президент предложил расширить данную инициативу на все регионы.

— Это верное решение: наши земляки проявляют героизм на фронте, и их опыт принятия решений в сложных условиях, а также навыки управления людьми крайне важны для нашей работы. Мы знаем из истории, что участники Великой Отечественной войны, прежде всего командиры и офицеры, сделали значительный вклад в восстановление страны на разных уровнях, — отметил глава региона.

В нашем регионе реализацию учебной части обеспечит Сибирский Институт Управления — филиал РАНХиГС, а Общественный Совет будет контролировать процесс и участвовать в принятии решений.

Заместитель губернатора Константин Хальзов рассказал о том, как будет открыта программа обучения для отобранных ветеранов. Основная цель проекта — интеграция участников СВО в систему управления регионом с индивидуальным определением их должностей и карьерных путей.

Обучение будет проходить в формате профессиональной переподготовки с очными и дистанционными модулями.

Проект «Герои НовоСибири» получил высокую оценку Героя России и участника программы «Время Героев» Владимира Сайбеля. Он отметил, что губернатор Андрей Травников предпринял важные шаги для поддержки защитников Отечества и предоставления им возможностей реализовать свои управленческие навыки. Работа над проектом «Время Героев» федерального уровня уже началась. Он выразил уверенность, что количество желающих принять участие будет велико.

Также директор СИУ Андрей Осипов рассказал о прогрессе в создании обучающей программы для финалистов конкурса. Участники, не ставшие финалистами, не будут «потеряны». Как отметил председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, депутаты готовы активно вовлекать их в общественные дела.