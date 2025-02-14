Новосибирская разработка для оценки здоровья лошадей вошла в международный топ

Специалисты инновационной компании «Эмбл» разработали уникальную систему мониторинга и контроля здоровья лошадей. Проект занял пятое место в рейтинге AI проектов на крупнейшей международной платформе F6S, где объединено более 4 миллионов стартапов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

С помощью искусственного интеллекта разработка компании позволяет вести непрерывное наблюдение за состоянием лошадей, своевременно выявляя отклонения в их поведении. Заподозрив у животного наличие заболевания, программа проводит предварительную диагностику и отправляет уведомления владельцам. Инновационное решение уже помогло спасти множество животных на конюшнях по всей России.

В дальнейшие планы «Эмбл» входит расширение функционала системы и запуск новых направлений. В числе прочего разработчик планирует адаптировать свою технологию для птицеводческих ферм, внедрив решения для бесконтактного взвешивания и контроля здоровья птицы.

Компанию поддержали фонды «Сколково» и содействия инновациям, а также бизнес-инкубатор Академпарка. Проект реализуется в рамках Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ).

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