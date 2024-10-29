Эвакуацию объявили в ТРК «Ройял Парк» Новосибирска

В торгово-развлекательном центре «Ройял Парк» в Новосибирске была проведена экстренная эвакуация.
— Тревога! Соблюдайте спокойствие! Просьба всех покинуть помещение, — можно услышать на записи, предоставленной пабликом «АСТ-54».
Автор видео рассказывает, что в здании находились сотрудники Росгвардии, которые вывели всех посетителей на улицу. Причина эвакуации пока не известна. Одна из посетительниц сообщила, что охрана не разрешила ей вернуться за вещами.
Новосибирцы по-разному отнеслись к ситуации.
— Это у них закрытие ТЦ так проходит?
— Люди, вы почему не дома?
— Службы работают, кому смешно — пусть лечатся.
Стоит напомнить, что за минувшую неделю в Новосибирской области было зафиксировано три случая ложного минирования. В результате специалисты провели обследование трёх объектов и эвакуировали 528 человек. К счастью, взрывные устройства и опасные вещества не были обнаружены.
Ранее редакция сообщала о том, что в торговом центре в Новосибирске обнаружено «взрывное устройство».
Источник фото: АСТ-54
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