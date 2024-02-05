«Ветеринары были в шоке»: мутант с двумя головами родился у коровы в Новосибирске

В одном из хозяйств в Карасукском районе Новосибирской области у коровы родился двухголовый теленок.

Самостоятельно Буренка избавиться от бремени не смогла, на помощь прибыли ветеринары.

Родовспоможение длилось почти три часа, но теленок не мог выбраться из чрева матери. Специалисты решили прибегнуть к ампутации передних конечностей, для того что бы извлечь плод из матки коровы.

— При извлечении плода был шок от увиденного: теленок оказался с двумя головами, — сообщили в Управлении ветеринарии Карасукского района.

Специалисты пояснили, что одной из причин генетической аномалии может стать изменение в геноме, вызванное внешними факторами или состоянием самой коровы. Мутации могут быть вызваны мутагенным воздействием, искусственными условиями и иногда скрещиванием.

Ранее редакция сообщала о том, что в Ордынском районе Новосибирской области нашли гриб-мутант весом в 6 килограммов.