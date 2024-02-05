Повеяло мартом: облачно и до +1 пообещали синоптики жителям Новосибирска

В Новосибирской области установилась аномально теплая погода, совершенно не характерная для Сибири в феврале.

Сегодня, 5 февраля, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Дневная температура в городе составила -2 -4 градуса. Ночью столбик термометра опустится до -5 -7. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, с порывами до 16.

Во вторник, 6 февраля температура воздуха сохранит параметры предыдущих суток. Облачно с прояснениями, местами возможен снег. Ветер сменит направление и на южное, скорость снизится до 4-9 метров в секунду, порывы до 14.

В среду, 7 февраля, погода будет ясной и без осадков. Температура днем составит -1 -3, а ночью опустится на 8-10 градусов ниже нулевой отметки. Едва заметный юго-западный ветерок будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

В четверг, 8 февраля, ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой мокрый снег, местами метель. Воздух днем прогреется до +1 градуса. Ночью термометр будет показывать -5 -7. ночью 4-9. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16.

В первой половине дня пятницы, 9 февраля, ожидается снегопад. Днем столбик термометра поднимется на два градуса выше нулевой отметки и будет показывать «не февральский» плюс. Ночная температура составит от -3 до -5 градусов. Ветер сохранит свое направление, скорость 4-9 метров в секунду, с порывами до 14.

По народному календарю 5 февраля — Агафий-полухлебник. Тепло вскоре придет, если на деревьях белки разыгрались. Синицы громко кричат — скоро придут холода.

Ранее редакция сообщала о народных традициях в Агафьин день, которые помогут сохранить достаток в доме и избежать неприятностей.