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Режим ЧС может быть введён в большинстве районов области

  • 26/06/2023, 12:26
Автор:
жара засуха
Пока он действует только в девяти.

В Новосибирской области в связи с погодными условиями 6 районов находятся в режиме повышенной готовности, в 4 планируется ввести режим ЧС, в 9 районах он уже действует. Такие данные в ходе аппаратного совещания озвучил глава регионального Минсельхоза Евгений Лещенко. Напомним, что поводом для этого стала аномальная жара первой половины июня и малое количество осадков. Однако, как сообщил министр планы посевной кампании пришлось корректировать ещё в апреле-мае.

Апрель выдался аномально холодным и аномально сухим, сообщает Лещенко. Такого апреля за всю историю пока не фиксировалось. В мае погодные аномалии продолжились, температура была ниже средней климатической нормы, количество осадков было очень несущественным. В Кулундинской зоне запасы влаги оценивались как сильно недостаточные. За апрель май погодные условия осложнили состояние посевов. За этот период в Кулундинской зоне выпало порядка 3 – 4 мм осадков. В центрально-восточной зоне также существенный недостаток осадков. Их количество достигало 25 мм в отдельных районах.

Набольшего пика, по словам министра, аномальные погодные условия достигли в июне, когда температура превысила среднюю на 8 градусов, а почва в отдельных районах прогревалась до 70 градусов, что привело к гибели части посевов льна и рапса.

Что касается кормовых культур, то, как было анонсировано, часть их предполагается закупать в других регионах. В настоящее время уже направлена расчётная потребность в Томскую область. При этом часть хозяйств области скорректировали планы посевной в части увеличения площадей кормовых культур.

Нам впервые удалось переломить негативную тенденцию сокращения площади кормовых культур кукурузы и многолетних трав, говорит министр. План ярового сева в целом выполнен в 26 районах. Наиболее существенно выполнение в Кочковском, Усть-Таркском, Сузунском, Баганском, Барабинском.

Однако, ввиду корректировки планов посевной в связи с погодными аномалиями, в результате которой регион прирос посевными площадями зерновых культур, составив 1,6 млн га. Площадь технически культур составила 287 тыс га взамен ранее запланированных около 260 тыс га. При этом ряд районов (Черепановский, Баганский, Мошковский и Сузунский) скорректировал посевные площади в сторону увеличения кормовых культур.

Ранее редакция сообщала, в каких районах режим ЧС действовал на прошлой неделе.

 

Фото Pixabay.com, автор Naturel

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Рубрики : Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : режим чрезвычайной ситуации посевная кампания


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