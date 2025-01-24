Вице-мэр Новосибирска посетил Городской центр развития предпринимательства

23 января Максим Останин, заместитель мэра Новосибирска, посетил муниципальное автономное учреждение «Городской центр развития предпринимательства». На встрече были представлены итоги 2024 года и планы на 2025 год, также состоялись экскурсия по офисным и производственным помещениям и ознакомление с резидентами бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор, открытый в 2015 году, поддерживает начинающих предпринимателей, особенно в области технологий и текстильного производства. В настоящее время в инкубаторе находятся 30 резидентов.
— Наш отраслевой департамент, занимающийся инвестициями, потребительским рынком, инновациями и предпринимательством, активно работает на этой площадке. Задача «Городского центра развития предпринимательства» и бизнес-инкубаторов – продвигать новые ключевые тренды и поддерживать предпринимателей. Важная составляющая — не только налоговые поступления, но и создание рабочих мест, — отметил Максим Останин.
В данный момент городской центр сосредоточен на товарохранилищах, инновационных решениях для городской инфраструктуры и технических разработках для специальной военной операции. Резиденты отмечают активную поддержку со стороны учреждения в своих бизнес-инициативах.
— Современные молодые бизнесмены играют ключевую роль в создании инноваций и повышении качества товаров и услуг. Нашему городу необходимы люди, готовые активно участвовать в городских инициативах и способствовать росту экономики. В Новосибирске востребованы социально ориентированные предприниматели, — считает мэр города Максим Кудрявцев.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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