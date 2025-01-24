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«Дискус» лидирует по вводу жилья в Новосибирске за 10 лет

  • 24/01/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
«Дискус» лидирует по вводу жилья в Новосибирске за 10 лет
В топ-20 четыре компании из других регионов

Рейтинг компаний по объему введенного жилья в Новосибирской области за 10 лет составил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Первую строчку заняла компания депутата горсовета Алексея Джулая — ГК «Дискус». С 2015 года компания сдала почти 991 тысячу квадратных метров жилья. Самым результативным для застройщика оказался 2023 год. За год «Дискус» ввел 390 тысяч квадратных метров. Впрочем, в 2015 и 2019 застройщик также вводил намного больше, чем другие участники рынка.

Напомним, весной 2023 года региональное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении ГК «Дискус» и ее собственника. На тот момент не были введены в эксплуатацию 55 домов компании. Большая часть из них именно в 2023 году получили документы на ввод. В декабре 2024 года стало известно, что расследование дела завершается и вскоре оно будет передано в суд.

На втором месте КПД «Газстрой» — 649 тысяч кв метров. Для застройщика самым удачным был 2023 год — 151,7 тысячи кв метров. По этому показателю компания находилась на втором месте после «Дискуса», а де-факто оказалась лидером рынка.

Практически ноздря в ноздрю идет компания «Брусника» — 640,8 тысяч квадратных метров. Больше всего компания сдала в 2024 году — 121,6 тысяч кв м.

На четвертом месте ГК «Вира» — 616 тысяч кв метров. Рекорд по объему сдачи у компании был в 2015 году — 95 тысяч квадратов, далее идет 2024 год — почти 80 тысяч.

Топ-5 закрывает ГК «Стрижи» — 546,9 тысяч кв метров. Самым успешным для компании был 2021 год — 113 тысяч кв. За 2024 год она сдала 32 тысячи.

На шестом месте ГК «Расцветай» — 538 тысяч кв метров. Причем история строительства компании в регионе началась в 2017 году. В 2024 застройщик сдал в эксплуатацию 136.6 тысяч квадратов и вышел на первом место в области по данному показателю. Второй рекорд по сдаче у компании был в 2021 году — 129 тысяч.

Седьмое место у ООО «Энергомонтаж» — 537 тысяч кв м. Самый лучший результат у компании был в 2021 году — 88 тысяч кв метров.

Восьмое место у ООО «СибирьИнвест» — 506,9 тысяч кв м. Самым удачным для компании был 2016 год — 74 тысячи.

На девятом месте ГК «Первый строительный фонд» — 473,2 тысячи кв метров. В 2020 году компания сдала рекордным для себя объем жилья — 71.8 тысяч квадратов.

На десятом месте еще один старожил рынка — Концерн «Сибирь», который ввел за 10 лет 442.9 тысяч кв метров. Самым успешным для компании был 2015 год — 114,9 тысяч. Для сравнения, в 2024 году застройщик ввел в эксплуатацию 38,4 тысячи кв метров жилья.

В топ-20 также входят ООО «Жилищная инициатива», ГК «Союз», ГК «Мета», ООО «КМС», ГК АКД, ГК СМСС, «Проспект», СЛК «Дивногорский», ГК «Строитель», ТДСК.

Как отмечает Сергей Николаев, в целом застройщики из топ-20 ввели за 10 лет 8,8 млн. квадратных метров жилья. Это 60% всей площади многоквартирных домов, построенных в регионе за это время.

— В Новосибирской области низкая монополизация строительной отрасли, что приводит к высокой конкуренции, а значит и к относительно низким ценам, — констатирует эксперт.

По его словам, на компании из топ-5 приходится 23% суммарного ввода МКД, на вторую пятерку —17%, на компании, занимающие с 11 по 15 места, — 11%. Вклад застройщиков, занявших с 16 по 20 места, составил 9% в общем объеме ввода МКД региона.

В топ-20 по объемам строительства представлены 4 застройщика из других регионов.

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска в новостройках зависли более 60 тысяч квартир. Еще около 16 тысяч готовы выставить на рынке инвесторы в недвижимость. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска застройщики Новосибирска


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