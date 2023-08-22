Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко работает в Новосибирской области

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он проверил работу «Сибирь-Арены» – самого большого спортивного сооружения за Уралом, – а также посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Ледовая «Сибирь-Арена» построена по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тыс. кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами. Открытие арены состоялось 13 августа 2023 года.

— В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой, — сказал Дмитрий Чернышенко.

В ходе посещения Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Андрей Травников обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок учёных вуза. —— Подведомственному вузу Минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил найти индустриальных партнёров для разработок СибГУТИ, в частности для системы быстрой зарядки БПЛА.

Андрей Травников отметил, что правительство области создаёт все условия для развития производства наукоёмкой продукции, разработанной в регионе.