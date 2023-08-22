В Новосибирске массово закрываются мини-маркеты «Лента»

О том, что мини-маркеты компании «Лента» массово закрываются в Новосибирске, изданию Atas.info сообщили бдительные горожане. По их наблюдениям, примерно возле пяти жилых домов исчезли точки формата «Мини», на месте которых вскоре появились «Пятерочка у дома» и «Магнит».

По данным издания, «Мини Ленты» начали свою работу в Новосибирске в 2021 году. Тогда появились 12 точек в областном центре и пригороде, а спустя буквально пару лет их число заметно сократилось.

В соответствии с онлайн-картой города, в каждом районе в настоящее время располагаются по 1-2 «Мини Ленте», вместе с тем, их было в два раза больше еще в начале этого лета.

В отчете компании сложившееся положение дел объясняют тем, что «мини-точки не соответствуют критериям эффективности».

Однако у конкурентов «Ленты» — «Пятерочки» и «Магнита» — количество магазинов наоборот увеличивается и располагаются они часто на освобожденной «Лентой» площади.

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