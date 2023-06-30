Рекламодателям

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высоко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух»

  • 30/06/2023, 19:27
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высоко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух»
Благодаря «Биосфере» Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в рамках визита в Омск посетила строительную площадку комплекса «Биосфера» — биологических очистных сооружений Омского НПЗ. Инвестиции «Газпром нефти» в строительство уникального комплекса составляют 28 млрд рублей. Проект включен в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря «Биосфере» Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительные работы планируется завершить в 2023 году.

Технологии биологической очистки «Биосферы» разработаны российскими специалистами и включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

Совместно с главой Омской области Виталием Хоценко вице-премьер оценила также работу по реализации другого проекта «Чистого воздуха» — автоматизированной системы мониторинга воздуха. Созданная «Газпром нефтью» система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко:

— Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект.

Глава Омской области Виталий Хоценко:

— Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки «Биосфера». Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области».

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский:

— С 2008 года «Газпром нефть» продолжает модернизацию Омского НПЗ. Сегодня предприятие — это ключевой российский производитель бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Еще на старте модернизации перед нами стояла задача повышения операционной эффективности и последовательного снижения общего воздействия производства на окружающую среду. Благодаря современным технологиям Омский НПЗ выходит на рекордные показатели переработки нефти и улучшает экологические показатели — воздействие сокращено уже на 40%, а к 2025 году снизится еще на 25%.

Автор фото:​ Андрей Шавин

323

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Омск

Теги : Чистый воздух Омский НПЗ Омская область Олег Белявский НПЗ Газпромнефть Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко Босфера Биосфера


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
Депутат из Новосибирской области рассказал о судьбе пятерых военных-земляков, попавших в плен
23/06/23 17:56
На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

В городе планируют построить еще 3 моста и 6 развязок.
Читать статью >>
В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби

В Новосибирске объявлен аукцион по эко-парку в Оби

Ранее губернатор жестко раскритиковал мэра Оби за срыв сроков старта проекта, который получил финансирование по итогам Всероссийского конкурса.
Читать статью >>
На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

На рынке продажи долгов микрофинансовых компаний — высокий сезон

Сегодня часто выгоднее продать долги и получить деньги прямо сейчас, чем проводить взыскание своими силами, отмечают участники рынка МФО.
Читать статью >>
Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет

Подготовка к размещению начнется в следующем году.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Дмитрий Колозин назначен заместителем полномочного представителя в СФО

30/06/2023, 18:59

Аэропорт Толмачево объявил аукцион на строительство соединительной галереи между терминалами

30/06/2023, 17:38

Обновленные бани открылись в Калининском районе Новосибирска

30/06/2023, 17:19

На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

30/06/2023, 17:14
Популярное

Июльские работы в саду и огороде по лунному календарю в 2023 году

30/06/2023, 15:59

Когда ожидаются магнитные бури в июле 2023 года

30/06/2023, 15:54

Лунный календарь цветовода на июль 2023

30/06/2023, 11:42
Новости компаний

Производитель приборов ночного видения «Экран ФЭП» ускорил темпы выпуска продукции

30/06/2023, 12:40

АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков — в этом году смонтируют около 40 000 приборов

29/06/2023, 09:00

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска