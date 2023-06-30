Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко высоко оценила вклад Омского НПЗ в реализацию федерального проекта «Чистый воздух»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко в рамках визита в Омск посетила строительную площадку комплекса «Биосфера» — биологических очистных сооружений Омского НПЗ. Инвестиции «Газпром нефти» в строительство уникального комплекса составляют 28 млрд рублей. Проект включен в план мероприятий федерального проекта «Чистый воздух». Благодаря «Биосфере» Омский НПЗ «Газпром нефти» обеспечит очистку всех промышленных стоков с эффективностью 100%, перейдет на практически замкнутый цикл водопотребления и на 70% снизит объем использования речной воды. Строительные работы планируется завершить в 2023 году.

Технологии биологической очистки «Биосферы» разработаны российскими специалистами и включают современную многоступенчатую систему очистки: механическую, физико-химическую, биологическую, а также угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом.

Совместно с главой Омской области Виталием Хоценко вице-премьер оценила также работу по реализации другого проекта «Чистого воздуха» — автоматизированной системы мониторинга воздуха. Созданная «Газпром нефтью» система мониторинга охватывает ряд ключевых объектов ОНПЗ. Установленные на них датчики экологического контроля всю полученную информацию передают напрямую в природоохранные ведомства.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко:

— Сегодня мы увидели очистные сооружения, которые влияют не только на воздух в городе, но и приводят фактически к другой культуре промышленного производства. Мы сегодня услышали от специалистов предприятия, что вода, которую Омский НПЗ берет из Иртыша, будет оставаться внутри предприятия. Получается замкнутый контур водопотребления. 28 миллиардов рублей инвестировано «Газпром нефтью» в такие современные очистные сооружения. Это очень важный капиталоемкий и экологический проект.

Глава Омской области Виталий Хоценко:

— Сейчас ОНПЗ завершает крупнейший природоохранный проект в регионе — строительство инновационного комплекса водоочистки «Биосфера». Новый объект поможет сократить потребление речной воды и сберечь водные ресурсы Иртыша. Обширный опыт ОНПЗ в обеспечении экологической безопасности — ориентир для всех промышленных предприятий Омской области».

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский: