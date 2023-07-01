Частые разговоры по мобильному повышают риск развития артериальной гипертензии, считает врач-кардиолог

Врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий. Как показывают исследования, использование смартфона для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает риск развития артериальной гипертензии. И риски растут пропорционально времени использования гаджета.

Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно,

У людей, активно использующих мобильные телефоны в рабочих целях, практически стираются границы между рабочим и личным временем, что приводит к постоянной тревоге и стрессу. Пожилые же люди часто становятся жертвами телефонных мошенников и спамеров, что также негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Ксения Ерусланова дала советы, как снизить сердечно-сосудистые риски при использовании мобильных телефонов:

Контролируйте время использования смартфона, это можно сделать с помощью настроек в телефоне или специальных программ для контроля экранного времени.

Установите для себя «часы тишины» без мобильного. Например, во время приема пищи или во время отдыха. На ночь можно поставить режим «Не беспокоить», и тогда уведомления о поступивших звонках или сообщениях не будут отображаться на экране.

Отметьте на своей визитке часы, когда с вами можно связаться, чтобы исключить звонки во внеурочное время, либо оговаривайте это при личной встрече.

Установите на свой мобильный телефон или телефон пожилого родственника приложение антиспам. Это защитит от навязчивой телефонной рекламы и мошенников.

Договоритесь со своими пожилыми родственниками, в какое конкретно время вы созваниваетесь, например, ежедневно в 19.00. Так будет спокойнее и вам, и вашим близким.

Если нет острой необходимости, не берите в руки свой смартфон. Лучше посвятите свободное время физической активности, прогулкам или хобби.

Ранее редакция сообщала о том, что еженедельно новосибирцы теряют 40-50 млн рублей от кибер- и телефонных мошенников.