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Частые разговоры по мобильному повышают риск развития артериальной гипертензии, считает врач-кардиолог

  • 01/07/2023, 11:05
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Частые разговоры по мобильному повышают риск развития артериальной гипертензии, считает врач-кардиолог
Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7.

Врач-кардиолог, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Ксения Ерусланова предупредила, что частое использование мобильного телефона повышает риск развития сердечно-сосудистых патологий.  Как показывают исследования, использование смартфона для совершения или приема звонков более 30 минут в неделю повышает риск развития артериальной гипертензии. И риски растут пропорционально времени использования гаджета.

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 Скорее всего, это связано со стрессом, который испытывает человек, оставаясь на связи практически в режиме 24/7. А, как известно, стресс является одним из решающих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

У людей, активно использующих мобильные телефоны в рабочих целях, практически стираются границы между рабочим и личным временем, что приводит к постоянной тревоге и стрессу. Пожилые же люди часто становятся жертвами телефонных мошенников и спамеров, что также негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Ксения Ерусланова дала советы, как снизить сердечно-сосудистые риски при использовании мобильных телефонов:

  • Контролируйте время использования смартфона, это можно сделать с помощью настроек в телефоне или специальных программ для контроля экранного времени.
  • Установите для себя «часы тишины» без мобильного. Например, во время приема пищи или во время отдыха. На ночь можно поставить режим «Не беспокоить», и тогда уведомления о поступивших звонках или сообщениях не будут отображаться на экране.
  • Отметьте на своей визитке часы, когда с вами можно связаться, чтобы исключить звонки во внеурочное время, либо оговаривайте это при личной встрече.
  • Установите на свой мобильный телефон или телефон пожилого родственника приложение антиспам. Это защитит от навязчивой телефонной рекламы и мошенников.
  • Договоритесь со своими пожилыми родственниками, в какое конкретно время вы созваниваетесь, например, ежедневно в 19.00. Так будет спокойнее и вам, и вашим близким.
  • Если нет острой необходимости, не берите в руки свой смартфон. Лучше посвятите свободное время физической активности, прогулкам или хобби.

Ранее редакция сообщала о том, что еженедельно новосибирцы теряют 40-50 млн рублей от кибер- и телефонных мошенников. 

Фото pixabay — Mimzy

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : сердечно-сосудистые заболевания РНИМУ им. Н.И. Пирогова мобильный телефон Ксения Ерусланова врач-кардиолог артериальная гипертензия


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